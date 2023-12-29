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經濟

港進出口連升兩月 上月升幅均擴至逾7% 仍遜預期

【明報專訊】本港出口連升兩個月，繼10月份出口貨值升1.4%後，11月出口貨值再按年升7.4%，錄3866億元，雖然仍遜於市場預期的升9.7%，但按實際出口金額計，已是去年9月錄得40.16億元以來新高；進口貨值亦同樣繼10月份升2.6%後，11月進口貨值再升7.1%，達4146億元，惟同樣遜於市場預期的升8.5%，有形貿易逆差279億元，相等於商品進口貨值的6.7%。

明報記者 方楚茵

總計2023年首11個月，商品整體出口貨值較2022年首11個月下跌9.4%。同時，商品進口貨值下跌7.3%。2023年首11個月錄得有形貿易逆差4079億元，相等於商品進口貨值的9.7%。

按國家/地區分析，11月輸往亞洲的整體出口貨值上升12.2%，當中泰國升47.3%、印度升18.7%、內地升15.5%和越南升14.1%，但馬來西亞及日本分別跌29.1%及14.1%。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭跌21.8%、德國跌20%；另一方面，輸往美國（升2.2%）的整體出口貨值則錄得升幅。

分析：內地經濟或反覆 續影響港外貿

大新銀行經濟研究及投資策略部指出，本港出口連升兩個月，主要受到去年同期內地仍緊守「動態清零」政策所影響，導致比較基數較低，但增幅仍相對溫和，反映外需尚未完全回穩。聯儲局等主要央行在2024年的減息時機未明朗，內地經濟表現可能仍會反覆，或繼續影響香港外貿，故估計本港2024年出口或錄得單位數升幅。

政府指出，11月商品出口貨值因比較基數低而錄得按年增長，輸往內地的出口上升，輸往美國的出口錄得溫和升幅，輸往歐盟的出口則出現顯著下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，地緣政治局勢緊張，金融狀况偏緊，外圍環境充滿挑戰，香港的出口表現短期內繼續受壓，政府會密切留意情况。

相關字詞﹕地緣政治 動態清零 大新銀行 本港進出口

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