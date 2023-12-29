明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

移動支付全球居首 人行：新規推動發展

【明報專訊】國務院新聞辦公室昨（28日）下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹《非銀行支付機構監督管理條例》有關情况。人民銀行副行長張青松表示，中國目前移動支付普及率達86%，居全球第一，《條例》是中央金融工作會議之後出台的金融領域首部行政法規，對於推動支付行業高質量發展具有里程碑意義。

新規明年5月1日起施行

今年11月24日國務院第19次常務會議通過《非銀行支付機構監督管理條例》，將於2024年5月1日起施行。張青松表示，中國目前有4000多家商業銀行、180多家支付機構，有效滿足了1.6億經營主體和億萬消費者的支付需求。中國個人銀行帳戶擁有率已超過95%，高於中高收入經濟體平均水平，移動支付普及率達到86%，居全球第一。

此次出台的《非銀行支付機構監督管理條例》，適用對象是主要提供小額、便民服務的支付機構。據統計，這些支付機構年交易筆數約1萬億筆，筆均交易金額330元人民幣。

人民銀行支付結算司負責人王晟表示，《條例》結合多年監管實踐，堅持功能監管理念，從業務實質出發，根據能否接收付款人預付資金，分為儲值帳戶運營和支付交易處理兩類。《條例》明確對支付機構實施「先證後照」管理，構建了「機構監管」的框架。

在記者會上，針對部分境外來華人士支付不便的情况，張青松表示，人民銀行將持續推進外卡受理、移動支付、現金使用、帳戶服務等工作，進一步提升境外來華人士的支付便利化水平。張青松透露，中國人民銀行會同有關部門，已建立了專項工作機制，按照「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」的解決方案，有序推進各項工作。

上 / 下一篇新聞

在岸人幣升穿7.1關 恒指重上萬七 分析：南水淨買入A股債券 提振人幣需求
在岸人幣升穿7.1關 恒指重上萬七 分析：南水淨買入A股債券 提振人幣需求
外資買A股5個月最多 滬深300漲逾2%
外資買A股5個月最多 滬深300漲逾2%
3新股跨年招股 共集資13億
3新股跨年招股 共集資13億
恒指公司：恒科指ETP管理資產創新高
恒指公司：恒科指ETP管理資產創新高
保單持有人保障諮詢總結 最高賠償額倡維持100萬
保單持有人保障諮詢總結 最高賠償額倡維持100萬
積金局劉麥嘉軒：三成積金帳戶投資懶人基金
積金局劉麥嘉軒：三成積金帳戶投資懶人基金
雷軍：冀小米20年成全球前5車廠 「百人團隊開發引擎打造夢想之車」
雷軍：冀小米20年成全球前5車廠 「百人團隊開發引擎打造夢想之車」
花絮：致敬蔚小理惹熱議 雷軍：網民誤解用意
花絮：致敬蔚小理惹熱議 雷軍：網民誤解用意
港進出口連升兩月 上月升幅均擴至逾7% 仍遜預期
港進出口連升兩月 上月升幅均擴至逾7% 仍遜預期
人行：要加大出台幣策實施力度
人行：要加大出台幣策實施力度
深證監局約談四大會計行 促履行「看門人」責任
深證監局約談四大會計行 促履行「看門人」責任
環球債券兩個月升10％ 1990年以來表現最佳
環球債券兩個月升10％ 1990年以來表現最佳
美法院暫緩執行禁令 兩款Apple Watch復售
美法院暫緩執行禁令 兩款Apple Watch復售
植田「放鷹」：不排除1月加息 日圓兌港元見5個月高
植田「放鷹」：不排除1月加息 日圓兌港元見5個月高
星元旦起調高消費稅至9%
星元旦起調高消費稅至9%
張兆聰：本地地產股回升有勢可跟進
張兆聰：本地地產股回升有勢可跟進
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：港股明年續「難捱」
植耀輝：港股明年續「難捱」
方保僑：淺談香港電子支付發展
方保僑：淺談香港電子支付發展
盧駿匡：未受國策眷顧 手遊股被震散
盧駿匡：未受國策眷顧 手遊股被震散
京東新年送禮 1月1日加人工
京東新年送禮 1月1日加人工
KeeTa周日請全港市民免費坐電車
KeeTa周日請全港市民免費坐電車
劉思明：恒指或快見底 展望明年初反彈
劉思明：恒指或快見底 展望明年初反彈
周顯：四大問題礙中國經濟
周顯：四大問題礙中國經濟
譚新強：美國貧富懸殊收窄 實現「共同富裕」？
譚新強：美國貧富懸殊收窄 實現「共同富裕」？
湯文亮：倘沒逆周期措施 香港大鑊
湯文亮：倘沒逆周期措施 香港大鑊
囍滙1房逾千萬急沽 料實蝕兩成 業主持貨1年 須繳10%額印稅
囍滙1房逾千萬急沽 料實蝕兩成 業主持貨1年 須繳10%額印稅
珀麗灣租賃宗數倍升 兩房月租高達1.85萬
珀麗灣租賃宗數倍升 兩房月租高達1.85萬
凱玥4房7581萬沽 900天付款兼先住後付
凱玥4房7581萬沽 900天付款兼先住後付
代理明年中起須獲境外樓花所在地法律意見
代理明年中起須獲境外樓花所在地法律意見
華懋蔡宏興妻斥1500萬 購黃竹坑工廈
華懋蔡宏興妻斥1500萬 購黃竹坑工廈