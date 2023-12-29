移動支付全球居首 人行：新規推動發展

新規明年5月1日起施行

今年11月24日國務院第19次常務會議通過《非銀行支付機構監督管理條例》，將於2024年5月1日起施行。張青松表示，中國目前有4000多家商業銀行、180多家支付機構，有效滿足了1.6億經營主體和億萬消費者的支付需求。中國個人銀行帳戶擁有率已超過95%，高於中高收入經濟體平均水平，移動支付普及率達到86%，居全球第一。

此次出台的《非銀行支付機構監督管理條例》，適用對象是主要提供小額、便民服務的支付機構。據統計，這些支付機構年交易筆數約1萬億筆，筆均交易金額330元人民幣。

人民銀行支付結算司負責人王晟表示，《條例》結合多年監管實踐，堅持功能監管理念，從業務實質出發，根據能否接收付款人預付資金，分為儲值帳戶運營和支付交易處理兩類。《條例》明確對支付機構實施「先證後照」管理，構建了「機構監管」的框架。

在記者會上，針對部分境外來華人士支付不便的情况，張青松表示，人民銀行將持續推進外卡受理、移動支付、現金使用、帳戶服務等工作，進一步提升境外來華人士的支付便利化水平。張青松透露，中國人民銀行會同有關部門，已建立了專項工作機制，按照「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」的解決方案，有序推進各項工作。