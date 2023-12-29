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經濟

積金局劉麥嘉軒：三成積金帳戶投資懶人基金

【明報專訊】積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，提及截至今年9月底，有305萬個強積金帳戶投資於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），按年升一成，佔整體強積金帳戶約三成。

DIS分為較多環球股票的核心累積基金，以及較多環球債券的65歲後基金，劉麥嘉軒指過去一年，兩者平均淨回報分別為11.1%及2.4%。整體投資於DIS的強積金資產為947億元，佔強積金總淨資產值的9%。

她續稱，DIS是為沒有時間打理強積金或不熟悉投資強積金成員而設，設有收費上限、分散投資環球市場和隨齡降險的特點，回應在職人士選擇基金難和降低收費的期望，在2017年4月推出後，成為相關退休金國際組織在研究預設基金議題時，不時引用的正面例子。

劉麥嘉軒亦提及積金易平台的進展，目標於明年第二季起開始將強積金帳戶轉移至平台，並於2025年內完成轉移所有帳戶，平台現正做多重測試，確保系統整體功能切合需要。她指積金易為世界上少數、率先利用中央電子平台管理私營退休金計劃行政工作，當局出席國際會議時，不少與會者對此深表興趣，可為其他私營退休金制度的電子化工作提供經驗及示範作用。

劉麥嘉軒稱，國際退休金監管機構組織（IOPS）今年再選出積金局擔任其執行委員會成員，通過2026年在香港舉行年會及工作會議，另會與積金局和經合組織（OECD）合辦私營退休金環球論壇，屆時將邀請來自80個國家及地區代表出席，預計會有1000人參與。

相關字詞﹕預設投資策略 劉麥嘉軒 積金易 積金局 強積金

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