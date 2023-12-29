3新股跨年招股 共集資13億

中深建業入場費4040元

中深建業昨起至2024年1月4日招股，擬發行1.3億股，一成作公開發售，發售價為每股1元，集資1.3億元。該股每手4000股，一手入場費約4040.4元（見表），料於2024年1月9日掛牌，新華滙富為獨家保薦人。

另一新股經緯天地的招股期較長，由昨起至2024年1月9日招股，計劃發行近1.3億元，當中一成於香港作公開發售，招股價介乎1元至1.3元，集資最多1.6億元。該股每手4000股，一手入場費約5252.4元，料於2024年1月12日掛牌，聯席保薦人為鎧盛資本及艾德金融。

貝克微首掛潛水17% 優必選暗盤偏軟

此外，深圳智能機械人生產商優必選（9880）今起掛牌上市，為今年最後一隻新股。該股最終定價為90元，最終超額配售4.16倍，一手中籤率40%，認購4手才穩獲1手。優必選暗盤表現平平，當中於耀才暗盤收市報89元，跌1.11%，每手50股，不計手續費，一手帳面蝕50元；輝立暗盤收市報89.95元，跌0.056%，不計手續費，一手帳面蝕2.5元；富途暗盤收市報88.8元，跌1.33%，不計手續費，一手帳面蝕60元。

至於昨日首掛的貝克微（2149）股價承接暗盤表現潛水，收市報22.7元，較招股價27.47元跌17.4%，一手100股，不計手續費每手帳面蝕477元。

明報記者 蕭嘉聰

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