日央行會議摘要：委員討論15年來首次加息時機

分析：愈來愈接近縮減刺激措施

這些觀點有助於冷卻市場對於日本央行會否在1月會議結束負利率政策的猜測。日圓兌每美元昨反覆偏軟，低見142.84。

另有委員表示，考慮到日本央行以可持續方式，實現2%通脹目標的可能性愈來愈大，日本央行實施政策正常化的時間「愈來愈近」。

大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita指出，摘要中使用的「退出」及利率政策「正常化」用語，從上次10月會議的3個，增至5個，反映日本央行正愈來愈接近縮減刺激措施。彭博社早前的調查顯示，約一半受訪的經濟學家預計，日本央行在評估了明年3月薪酬談判的初步數據後，將在4月加息，結束全球主要央行唯一的負利率政策。

（綜合報道）

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