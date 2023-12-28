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經濟
國際金融

日央行會議摘要：委員討論15年來首次加息時機

【明報專訊】日本央行公布上周的會議摘要，顯示委員討論了2007年以來首次加息的潛在時機。部分委員表示，毋須急於採取行動，認為即使在明年春季勞資薪酬談判取得進展後才作出決定，也不會太遲，因為通脹大幅超出2%目標的風險很小；也有委員認為，自日本央行10月增加孳息率曲線控制（YCC）機制的彈性以來，已有「足夠的迴旋餘地」來判斷是否實現了薪酬通脹的良性循環。

分析：愈來愈接近縮減刺激措施

這些觀點有助於冷卻市場對於日本央行會否在1月會議結束負利率政策的猜測。日圓兌每美元昨反覆偏軟，低見142.84。

另有委員表示，考慮到日本央行以可持續方式，實現2%通脹目標的可能性愈來愈大，日本央行實施政策正常化的時間「愈來愈近」。

大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita指出，摘要中使用的「退出」及利率政策「正常化」用語，從上次10月會議的3個，增至5個，反映日本央行正愈來愈接近縮減刺激措施。彭博社早前的調查顯示，約一半受訪的經濟學家預計，日本央行在評估了明年3月薪酬談判的初步數據後，將在4月加息，結束全球主要央行唯一的負利率政策。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕孳息率曲線控制（YCC） 負利率政策 加息預期 日本央行

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