部分Apple Watch禁售 蘋果將上訴

【明報專訊】美國白宮拒絕推翻美國國際貿易委員會（ITC）對部分型號Apple Watch的銷售禁令後，蘋果（美：AAPL）表示，將向美國聯邦巡迴上訴法院就專利糾紛引發的美國銷售禁令提出上訴。蘋果還提出緊急動議，爭取在上訴期間暫停銷售禁令。蘋果已暫停在其網上商店及其美國門市銷售Apple Watch Series 9及Ultra 2，但其他美國零售商仍繼續銷售。Apple Watch業務每年為蘋果帶來約170億美元（約1326億港元）收入。
白宮拒推翻ITC裁決 部分型號禁進口美國
美國貿易代表署（USTR）的聲明表示，經認真磋商，美國貿易代表戴琪決定不推翻ITC的裁決，使ITC的決定於周二（26日）生效。ITC於10月維持法官於1月的裁決，認同部分Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo用於讀取心率和血氧水平等光學技術的專利，並頒布一項「有限的禁制令」，禁止部分型號的Apple Watch向美國進口。Masimo是於2021年向ITC提出申訴，指控蘋果侵犯其光感技術測量血氧含量的專利。蘋果已為相關Apple Watch開發軟件更新，應對專利問題。
（綜合報道）
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