部分Apple Watch禁售 蘋果將上訴

白宮拒推翻ITC裁決 部分型號禁進口美國

美國貿易代表署（USTR）的聲明表示，經認真磋商，美國貿易代表戴琪決定不推翻ITC的裁決，使ITC的決定於周二（26日）生效。ITC於10月維持法官於1月的裁決，認同部分Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo用於讀取心率和血氧水平等光學技術的專利，並頒布一項「有限的禁制令」，禁止部分型號的Apple Watch向美國進口。Masimo是於2021年向ITC提出申訴，指控蘋果侵犯其光感技術測量血氧含量的專利。蘋果已為相關Apple Watch開發軟件更新，應對專利問題。

（綜合報道）

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