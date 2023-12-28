蘋果產品設計副總裁 傳加盟LoveFrom設計AI產品

OpenAI CEO擬提供軟件基礎

知情人士稱，Tan將在LoveFrom領導該AI項目的硬件工程。彭博社早前報道，Tan已向蘋果辭職，其職務已進行交接，但要到明年2月才由蘋果離職。Tan跳槽LoveFrom，反映蘋果設計團隊面臨的人才外流。自艾夫於2019年離開蘋果以來，其曾經領導的設計團隊已有約14名成員離職，曾向艾夫匯報的設計師當中，只有約6人仍留在蘋果。

艾夫在「蘋果教主」喬布斯領導下參與iMac、iPhone和iPad等設計而聞名。消息稱，艾夫希望為AI設備項目成立一家新公司，但產品的開發仍處於早期階段，迄今仍集中於招聘人才和創造概念方面。

設計AI產品是艾夫自離開蘋果創辦LoveFrom以來，最具野心的計劃之一。消息稱，Altman正為多項計劃籌集資金，當中包括與艾夫的合作項目，希望爭取到軟銀集團創辦人孫正義投資數十億美元。

（綜合報道）

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