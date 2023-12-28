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經濟
國際金融

MicroStrategy股價今年升逾3倍 持17.5萬個比特幣 受惠幣價急升

【明報專訊】市場押注美國證交會（SEC）於明年初批准比特幣現貨ETF，推動比特幣價格今年急升1.6倍，令全球持有最多比特幣的上市公司MicroStrategy（美：MSTR）、美國最大加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）及加密貨幣挖礦巨頭Marathon Digital（美：MARA）等成為今年美股大贏家，它們全年股價升幅超過3倍，幾乎跑贏全部美國市值50億美元或以上的企業，拋離Nvidia（美：NVDA）今年以來的逾兩倍升幅，以及Meta（美：META）近兩倍的漲幅。

美股三大指數早段窄幅上落，MicroStrategy高見626.98美元，創52周高位。有別於依賴收入增長來推動股價上漲的科技企業，MicroStrategy雖擁有軟件業務，但市值主要來自比特幣。該公司自2020年中購入比特幣，當時其資產負債表上的現金和短期投資約值5.3億美元，由於當時利率較低，該公司於是決定投資比特幣提升回報。截至上周五，該公司已累積174,530個比特幣，總值76.5億美元，相當於該公司約85億美元市值九成。

憧憬現貨ETF獲批 刺激幣價

由於MicroStrategy的主要價值來自其持有的比特幣，部分不想直接購買比特幣的投資者，因此選擇透過持有該股來押注比特幣。不過每當比特幣價格起跌，MicroStrategy的股價也隨之波動。比特幣去年大跌64%，MicroStrategy股價也暴跌74%。即使比特幣價格今年大幅上漲，該股股價仍低於2021年峰值。

除了比特幣現貨ETF可望獲批的因素，美聯儲即將減息也刺激了比特幣的買氣。不過市場憂慮當SEC稍後正式公布比特幣現貨ETF獲批後，比特幣會有回吐。由於投資者往往在傳言時買入，在證實時賣出（buy the rumor and sell the news），部分投資者可能會在現貨ETF實際獲批後獲利平倉，畢竟暫未知投資者對新產品的興趣。比特幣價格昨在4.2萬美元左右徘徊，略低於本月初的4.4萬美元高位。

被稱為「數碼黃金」的比特幣大幅攀升之際，金價今年以來也升13%，現貨金漲至每盎司2,070美元。隨着交易商押注美聯儲將於明年3月開始減息，美匯回落，支持金價向上。

減息預期也推動美股上漲，標普500指數預計全年升幅可達25%。不過值得注意的是，今年美股升幅主要來自被稱為美股「七巨頭」（Magnificent 7）的科技股。受AI投資熱推動，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）、Nvidia、亞馬遜（美：AMZN）和Meta，今年為標指貢獻了六成升幅。

紅海航線恢復 油價微跌

受紅海局勢影響，國際油價周二升逾2%，但隨着部分大型船公司恢復紅海航線，國際油價周三午夜前輕微回落。除了地緣政治形勢影響油價，部分分析師預期，美聯儲明年減息為市場降低借貸成本，有助促進經濟和原油需求，有望為油價帶來支持作用。

（綜合報道）

[國際金融]

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