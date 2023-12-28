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經濟
2023年12月28日星期四
股市最前線
官方樓指倒退至逾6年半低位 連挫7個月 今年首11月累跌5.59%
私宅租金連升10個月 累漲7.6%
專才購緹外料慳稅6380萬 減辣後最大宗
產業署4680萬購AVA 228五地舖
林作星河明居3房減價26%售出
網遊股急彈 恒指最多升逾300點 摩通：網遊股「跌過籠」 可趁低吸
速騰聚創跨年招股 每手4343元入場
新世界伙潤地拓北都住宅1800伙
比亞迪獲內地首張自動駕駛L3測試牌照
內地上月規模以上工業企業利潤增三成
內地汽車製造業首11月利潤升2.9%
港府擬監管穩定幣發行人 諮詢公眾 列儲備管理等主要要求 暫未有立法時間表
余偉文：倘穩定幣乏監管或威脅金融體系
OneDegree：穩定幣助主流投資者進虛幣生態圈
日否決長崎建賭場綜合度假村
中證監：嚴打違「限售股不得融券」等行為
創維控股股東1億股 質押予澳門國際銀行
國美合資公司股權轉讓予京東償債
煤氣CFO何漢明退休 楊磊明接任
MicroStrategy股價今年升逾3倍 持17.5萬個比特幣 受惠幣價急升
蘋果產品設計副總裁 傳加盟LoveFrom設計AI產品
部分Apple Watch禁售 蘋果將上訴
日央行會議摘要：委員討論15年來首次加息時機
張兆聰：南方恒科指ETF設局值博
港元定存高息精選
劉思明：港股連跌4年 高息股似率先走出谷底
周顯：中國「還舊債」難免辛苦
湯文亮：飲食界的SSD
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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