國美合資公司股權轉讓予京東償債

對銷欠京東2.5億人幣或約35%債務

國美在6月底時表示，和京東正友好討論處理債務事宜。事隔半年，雙方昨日達成結算部分未償還債券協議。國美先在雙方協議起30日內達成豁免條件後，將合資公司電器安裝維修商深圳十分到家服務科技之21.6495%股權，以1.05億元人民幣或相當於1.15億港元，轉讓予京東。

當京東獲得有關股份後，將不早於明年2月17日將總值1.45億元人民幣可轉換債券換成國美股份，每股作價1.24元，涉逾1.28億股，相當於1.59億港元。京東據此持有國美擴大後股本0.27%股權。因此京東按協議豁免將2.5億元人民幣的債券利息，並在交易完成半年後，即在明年8月下旬前停止向國美追討及將其清盤。國美則料出售深圳十分到家，錄出售收益約1300萬元人民幣。