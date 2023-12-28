日否決長崎建賭場綜合度假村

中央政府對財務有疑慮

根據長崎縣的建議，其原先計劃於佐世保市度假設施豪斯登堡用地建設綜合度假區，擬於2027年秋季前後開幕，比已批出的並正待建的大阪綜合度假村計劃還要早。當地預計，該項目每年吸引約840萬人次。

日本開賭醞釀多年，在當地通過正式法案之前，包括大阪、長崎、橫濱、和歌山、北海道及苫小牧等地區市縣均部署籌建擁有賭場的綜合度假村，並引來在澳門的賭廳集團如太陽城、部分博彩公司如銀河娛樂（0027）、新濠博亞（美：MLCO），甚至曾經有經營衛星場的結好控股（0064）部署參與。但因應當地立法需時，加上碰上疫情，一拖再拖下，銀娛等最終打退堂鼓。日本原先計劃批三地開賭，最終亦只餘大阪及長崎繼續競辦，當中大阪先行跑出。

大阪綜合度假村獲開綠燈

至今為止獲開綠燈的大阪綜合度假村由美高梅中國（2282）母公司美高梅國際與日本Orix合資興建，投資額100億美元。項目內除設賭場，亦包括2500間酒店客房、可容納3500人劇院及40萬平方呎會議場地。美高梅國際9月下旬與當地政府達成實施協議，據稱開業時間要延至2030年秋天。