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經濟

OneDegree：穩定幣助主流投資者進虛幣生態圈

【明報專訊】虛擬保險商OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，穩定幣對發展Web3至關重要，有助主流投資者進入Web3及虛擬貨幣生態圈，又指過去數個月已接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、去中心化金融（DeFi）及GameFi（Game Finance）等，部分項目更同時對穩定幣及申請本港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照有興趣。

郭彥麟稱，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性。

稱過去數月接逾百團隊表興趣

郭彥麟續稱，在使用案例大增及主流市場接受受監管的穩定幣的情况下，相信VASP、託管及資產管理公司將會錄得更大的交易量以及資金流，因此認為溫錢包（warm wallet）及熱錢包（hot wallet）投資者保障範圍上限應有所提升。

郭彥麟表示，公司旗下虛擬資產保險供應商OneInfinity，一直就穩定幣發行商的虧損情景進行研究，將向市場提供追蹤及緩解風險的解決方案，建立安全的Web3生態圈。

ZA Bank：歡迎當局推相關沙盒

ZA Bank行政總裁姚文松表示，歡迎金管局推出相關沙盒安排，措施有助當局收集業界意見，相信虛擬資產將成為未來投資重要的資產類別之一。

相關字詞﹕ZA Bank 資本市場 虛擬資產 虛擬貨幣

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