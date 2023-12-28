內地上月規模以上工業企業利潤增三成

分析：企業盈利受惠股匯上升

11月利潤按年增速創2021年5月以來新高，不過內企盈利在疫情防控期間受影響，當局去年3月、以及7月後暫停公布單月數據，至今年才再度公布。

于衛寧表示，11月工業生產加快回升，工業企業效益持續改善，當月利潤加快回升也有因為投資收益相對集中入帳。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，11月企業盈利亦受惠股匯上升，估計投資回報和基數效應，約貢獻一半整體企業利潤增長。

總結首11個月，規模以上工業企業營業收入按年上升1%，增速較首10個月增0.7個百分點。

營業成本按年增1.1%，較首10個月多0.5個百分點。利潤率為5.82%，按年降0.32個百分點，按月升0.15個百分點。首11個月製造業利潤按年下降4.7%，較首10個月跌幅收窄3.8個百分點。

彭博：內地通縮加劇 企業盈利續受壓

彭博經濟研究認為，11月工業生產回升，帶動企業利潤意外大幅成長，但認為較多由於去年同期因新冠疫情影響盈利表現，而非工業領域狀况好轉。11月內地通縮0.5%，彭博指出，11月通縮加劇是由於需求疲弱，情况會繼續，主要貿易伙伴經濟放緩或為內地經濟帶來更大壓力。隨着明年首季基數效應消退，內需和外需不振，加上通脹疲弱，預期企業盈利面臨的壓力會更明顯。