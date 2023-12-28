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經濟

比亞迪獲內地首張自動駕駛L3測試牌照

【明報專訊】比亞迪（1211）昨日在官方微博公布，公司於7月21日於深圳獲得高快速路段有條件自動駕駛（L3級）測試牌照，為內地全國首張L3測試牌照的車企。比亞迪指出，獲取牌照需要經過國家認可的相關機構進行自動駕駛功能檢測，並結合交通安全管控、道路開放情况、路段交通承載能力等因素進行專家綜合評審。

達L5級才可稱全自動駕駛

比亞迪是次公布在7月已獲L3自動駕駛測試牌照，似為回應近日寶馬、奔馳，以及與華為合作的極狐、阿維塔等車企，公布獲得相關牌照的消息。比亞迪昨日跟隨大市向好，收報205.2元，上升1.28%。

據國際汽車工程師學會（SAE）對自動駕駛的分級，L3級是指在滿足自動駕駛系統設定的所有條件，可有限制地開啟自動駕駛，但司機必須作好隨時接手駕駛的準備，應付系統無法處理的情况，要達到L5級方可稱為全自動駕駛。特斯拉（美：TSLA）的自動輔助駕駛功能，目前需要司機主動監督，無法使車輛自動駕駛。

蔚來發布新車 股價漲12％

此外，蔚來（9866）上周六發布電動旗艦商務車款ET9，預售價為80萬元人民幣，預計在2025年首季開始交付，首席執行官李斌稱訂單量遠高於預期。蔚來港股追回假期內在美股升幅，昨上升12.19%，收報70.85元。另外，蔚來昨日收市後公布，來自阿聯酋投資公司CYVN的22億美元戰略股權投資已完成，CYVN實際持有蔚來股權20.1%。

相關字詞﹕電動車 自動駕駛 蔚來 比亞迪

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