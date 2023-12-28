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經濟
香港地產

林作星河明居3房減價26%售出

【明報專訊】早前捲入「JPEX風波」的林作，較早時於社交媒體高調放售鑽石山星河明居C座低層一個實用約517方呎3房戶，叫價1000萬元；據土地註冊處資料顯示，林作近日以738萬元售出該單位、實呎約14,275元，即減價262萬元或約26.2%；林作2014年6月以622萬元購入，帳面仍獲利116萬元或19%。事實上，林作早前亦以約750萬元，售出紅磡海逸豪園15座低層G室，實用560方呎兩房戶、實呎13,393元；單位由林作母親早於2007年380萬元購入，帳面賺370萬元或近一倍。

東環1房業主損手一成離場

大型屋苑方面，中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌東環第3B座中層8室，實用379方呎1房戶，原業主叫價530萬元，減價4.5%或24萬元後，在聖誕假期間以506萬元獲承接、實呎13,351元；原業主於2020年6月以560萬元買入，單位3年間，貶值約54萬元或10%，連各項使費料實蝕約72萬元或13%。

中原分行高級區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌指標屋苑太古城，12月至今暫錄約15宗成交，其中星輝台恒星閣高層G室，實用719方呎3房戶，望少海景，以1080萬元成交、實呎15,021元；原業主2010年11月以745萬元購入，帳面獲利335萬元或45%。

NOVO LAND 3房呎租33元

私宅租務方面，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門兆康NOVO LAND第1A期1座中層A2室，實用561方呎3房間隔，以1.85萬元租出、實用呎租33元；業主去年以約784.9萬元購入，享租金回報率約2.8厘。

[香港地產]

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