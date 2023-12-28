產業署4680萬購AVA 228五地舖

呎價1.29萬 較逾1年前低最多53%

翻查顯示，AVA 228合共設有8個舖位，2021年12月至2022年9月期間，已售出當中3個舖位，當時成交呎價約2.01萬至2.74萬元，意味產業署今次購入之呎價，較當時成交價低最多53%。

據本報統計，上述購置物業計劃於2020年6月獲撥款後，社署過去3年最少購入4個物業，涉逾2億元；除上述物業，餘下較矚目個案，要數去年以7500萬元購入的上環華秦國際大廈1樓全層，面積6350方呎，呎價11,811元，是4個物業中金額最高；現由新生精神康復會使用，為自閉症人士、其家長/照顧者及前線同工提供支援服務。

去年斥7500萬購上環商廈一層樓面

勞工及福利局長孫玉菡早前透露，社署購入的物業，分佈於深水埗、中西區、東區和觀塘區。

另一方面，據中原（工商舖）統計，截至本月21日，今年暫時共錄約3299宗工商舖物業買賣成交、涉成交金額錄得約678.4億元，預計全年成交宗數會在3500宗水平；以此計算，工商舖買賣成交宗數將較去年按年下跌約20%，為該行有紀錄新低。

代理料全年工商舖買賣見紀錄新低

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，工商舖物業成交量低，反映在高息環境持續下，商用物業市場表現疲弱，預料2024年第一季工商舖市場維持膠著狀態，預測會先跌後穩。

潘續稱，港府早前公布投資移民計劃，容許在香港投資3000萬元或以上的投資者，可購買非住宅物業，預計帶動更多境外投資移民申請者，入市工商舖物業，估計明年第一季商用物業買賣可錄825宗，但價錢上會有調整，以舖位跌幅最大，民生區跌幅將逾30%。

[香港地產]