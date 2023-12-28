私宅租金連升10個月 累漲7.6%

6年來最長升浪

據差估署公布，11月租金指數報186.8點，是自2019年12月189.7點後的近年新高，按月升0.65%；但相對2019年8月歷史高位200.1點，仍低6.65%。

差估署租金指數由今年2月起，至上月已連升10個月，期內升幅達7.6%，連升紀錄已經超過2018年2月至10月連升9個月的紀錄，當年累計升幅為5.56%。

專才來港帶動租務市場向上

再對上一次最長連升紀錄，則為2016年12月至2017年12月，當時租金指數連升13個月，由172點升至187.5點，累升9.01%。至於11月最新私宅租金指數，較去年底的175.5點，上升約6.44%；各類型單位中，以實用431至752方呎B類中小型單位，表現最標青，今年首11個月，此類單位比去年底上升7.1%，跑贏大市。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，第四季一向為租務傳統淡季，但今年底租金仍持續向上，除因市場有不少準買家轉買為租外，專才來港工作亦支持租務需求，令今年10月及11月租金仍然向上。

分析：明年租金升幅續跑贏樓價

布少明續稱，若以美聯樓價指數、美聯租金走勢圖計算，「租金升、樓價跌」背道而馳的情况持續，相關走勢已長達7個月，創最長紀錄。雖然市場憧憬明年有望減息，加上政府於明年2月公布新財政預算案、並有機會撤辣，明年樓價有力上升約5%，但租金亦有望延續強勢，明年或升約10%，繼續跑贏樓價。

[香港地產]