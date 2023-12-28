官方樓指倒退至逾6年半低位 連挫7個月 今年首11月累跌5.59%

明報記者 林尚民、林可為

據差估署數據顯示，11月私宅售價指數按月跌1.99%、報316點，倒退回2017年2月水平，相比2021年9月的歷史高位398.1點，大跌近21%。事實上，上月全部5個類別的私宅售價指數全線報跌，按月跌幅由1.73%（實用1722方呎或以上E類大單位）、至2.04%（實用431至752方呎B類中型單位）。

若相對去年12月錄得的334.7點，今年首11個月，整體私宅售價指數跌5.59%。

細單位跑輸大市 今年挫7.5%

當中實用431方呎以下A類細單位，今年首11個月的跌幅為7.54%，跑輸大市；而實用753至1075方呎C類中型單位，相對去年底跌3.67%，屬跌幅最細物業類型。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，港府10月底雖推出多項減辣措施，惟11月樓價指數續跌，反映當局減辣力度不足。陳指出，若港府意識到樓價繼續下行，將對整體經濟產生危機，明年初或有機會再減辣，明年首季樓市有望出現成交小陽春，整體樓價可望於明年上半年回升5%。

分析：樓價續挫反映減辣力度不足

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，高息口、購買力不足、新盤貨尾量囤積等因素影響，令本港樓價繼續向下。

明年樓價走勢料呈L形

王指出，雖然港府減辣，但由於購買力需更長時間釋放，市場短期內仍欠信心，預計2023年全年樓價跌6%至7%，明年樓價走勢呈L形，上半年私宅樓價面對阻力仍大，仍有可能再跌3%至5%，而市場預期今次美國加息周期雖將完結，但預計高息因素到明年下半年才淡化。

[香港地產]