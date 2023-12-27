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經濟

香港地產

滙都下月重啟銷售 泛海望買家有驚喜

【明報專訊】發展商已着手部署2024年新盤銷售攻勢，泛海（0129）執行董事關堡林表示，集團旗下元朗洪水橋滙都，計劃1月重啟大型銷售，加推一批全新單位應市，而港島西半山豪宅寶峰，有見近日接獲不少洽購查詢，亦擬加推單位於明年初招標。

位處洪水橋的滙都，早前推出新優惠變相減價逾一成促銷，市場反應不俗，本月至今售約20伙，令項目7月開售至今累沽單位總數邁向百伙，吸金總額估計約6億元，單位平均實呎1.3萬至1.4萬餘元。

推全新一房及兩房單位應市

關表示，集團擬1月重新啟動滙都大型銷售攻勢，加推全新1房、兩房單位應市，指「希望對買家會有驚喜，以迎接新春」。

另港府銳意發展北部都會區，洪水橋未來將有鐵路和大型基建連接外區，預計區內新增人口將逾18萬人，成新界西北另一主要住宅區，亦為滙都新賣點，而項目關鍵日期為2025年6月，料入伙期可「食正」減息周期。

西半山寶峰擬加推單位招標

至於同系西半山寶珊道豪宅寶峰，關指出，市場預期美國明年下半年起減息，加上港島豪宅供應少，所以不乏中港商人、內地客、外資公司高層等準買家查詢，預計明年首季將加推單位招標。他認為，明年本港豪宅樓價有機會升8%至10%，跑贏中小型單位。寶峰9月首度售出7樓A室，實用4143方呎4房連儲物室戶，成交價2.7億元、實呎6.51萬元。寶峰屬單幢項目，提供16伙，實用由3773至7263方呎、屬3房3套至5房5套設計。

相關字詞﹕北部都會區 寶峰 滙都 泛海國際

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