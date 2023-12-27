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經濟

香港地產

今年新盤成交1.07萬宗 升15% 新地累沽3500伙吸金250億 成「賣樓王」

【明報專訊】將踏入新一年，綜合市場資訊，2023年至今整體新盤成交累積錄約1.07萬宗，相對去年、即第五波疫情大爆發的2022年僅錄約9285宗成交，按年升約15%，惟較2019年全年錄約1.86萬宗成交（屬2013年一手銷售新例實施後按年新高），依然低約42%。綜觀2023年，新地（0016）憑藉旗下3個新界新盤紅盤高開，成為「賣樓王」，估計今年至今共售約3500伙，等於同期整體一手成交量逾三成，估計吸金總額逾250億元。

明報記者

本港和內地今年初恢復通關，樓市氣氛一度重新熾熱，惟下半年起，樓市受加息、內地經濟放緩、外圍多項政經不明朗因素夾擊下，銷售氣氛受影響，個別樓盤如麗展（0488）觀塘Bal Residence、嘉里（0683）牽頭黃竹坑港島南岸揚海、永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea等，相繼推出新優惠變相減價吸客。綜合市場資訊，今年至今整體一手成交累錄約1.07萬宗，相對去年錄約9285宗成交，回升15%，但仍屬2014年後第二低紀錄。

下半年市淡 個別新盤變相減價

作為「賣樓王」的新地，以推出3個大型新界新盤「食糊」，包括屯門兆康NOVO LAND第2期、大埔白石角University Hill第2期，以及近期發售的天水圍YOHO WEST，3盤估計共售約3350伙，估計套現約210億元。以新地今年整體售約3500伙、估計吸金總額約250億元計，上述3盤銷售量和吸金額，佔比分別約96%及84%。

恒地多盤出擊 銷售量居亞軍

至於緊貼其後的發展商為恒地（0012），在集團營業一、二部共同出擊下，今年迄今估計共售約1650伙，吸金約160億元，銷售貢獻來自粉嶺北ONE INNOVALE系列、大角嘴利奧坊系列等。不過，今年經濟和樓市復蘇進度雖不似年初預期，但個別一手豪宅不乏高價成交；如新地九龍站天璽，11月錄矚目成交，皇鑽璽81樓B室，實用1545方呎4房連平台特色戶，連車位成交價逾1.568億元、實呎達10.15萬元，呎價除屬天璽新高，料亦為九龍一手新盤次高；翻查資料，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，2019年售出的特色戶，成交實呎10.18萬元，呎價至今仍屬九龍分層豪宅之冠。

嘉里長實市區豪宅錄高價成交

嘉里同系龍駒道緹外，上月以2.45億元售出第3座5樓B室，實用4557方呎4房4套間隔、實呎5.37萬元，成交價料為今年九龍一手分層物業新高。長實半山波老道21 BORRETT ROAD，9月亦透過招標售出20樓2室、實用2154方呎4房戶，成交價逾1.808億元、實呎8.39萬元；相關成交屬新加坡華瑞資本旗下基金LC Vision Capital在購入項目、但於7月交易告吹遭沒收逾20億元訂金後，項目首宗成交。

相關字詞﹕21 BORRETT ROAD 天璽 大角嘴利奧坊系列 ONE INNOVALE系列 恒地 YOHO WEST NOVO LAND University Hill 「賣樓王」 新地

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