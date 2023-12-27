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經濟
2023年12月27日星期三
股市最前線
港證券生意難做 3年逾百券商停業 結好裁減經紀 業界：傳統經營模式困難
經紀紛轉行 做保險揸車保安等
富途李華：拓海外非求快 着重務實調研
由零運動變毅行者好手 提醒凡事充分準備
太地料物業估值累少賺七成
Wood旗艦掉頭增持Line母企
美心：港餐飲下半年遜預期 暫無意擴充 力拓東南亞市場
東南亞旅業復蘇勢頭好 旅客需求大
u group把握「國潮」消費 迎內地年輕人需求
張兆聰：遊戲股反彈力成疑 撈底莫心急
人民幣定存高息精選
黃德几：敏華轉弱勢 4.9元以下吸
技術取勝：比亞迪電子向上受制37元
劉思明：監管陰霾再現 2024開局料遇挑戰
周顯：胡亂谷通脹是一場災難
湯文亮：政府「代替」業主位置
今年新盤成交1.07萬宗 升15% 新地累沽3500伙吸金250億 成「賣樓王」
滙都下月重啟銷售 泛海望買家有驚喜
南豐新邨呎價跌穿1萬 7年新低
投資者1.1億放售鰂魚涌地舖
新地15商場聖誕人流生意增兩成
盛智文獲地產界成就獎 續投資亞洲
紐約梅隆看好美國市政債 違約率偏低 明年債價料受惠減息
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港證券生意難做 3年逾百券商停業 結好裁減經紀 業界：傳統經營模式困難
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