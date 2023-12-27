u group把握「國潮」消費 迎內地年輕人需求

改造舊商場 引入年輕新元素

司徒文聰曾經在瑞安集團參與過上海新天地的開發。他有見內地消費在疫後轉變，例如在北京朝陽區，在已有商場定位面向25歲以上至60歲消費群下，他們便轉而策劃在同區內改造的舊商場項目「The Box朝外‧年輕力中心」，向15歲到30歲的消費群埋手。他們不單在商場內引入NBA籃聯元素、營造最大的滑板社群、打造自行車集合點和跑步起步點，藉此向年輕人招徠。他們亦在晚上繼續開放新型酒吧、滑板場及食店等，帶動夜消費。

因應內地廠商的海外訂單不及過往，他說：「這正好成為國潮品牌發單對象，可善用閒置生產力，令設計出來的新商品成本急降。年輕人因此不用花費太多，例如只需約200元人民幣便可以購得滿袋心頭好的欲望，亦令父母放心孩童不會過度消費。」自The Box朝外‧年輕力中心開場四個月以來，人均消費約由250至340元（人民幣、下同）不等。整個商場商戶平日錄得消費100萬元，到周末則介乎200萬至280萬元，比他們參與的上海TX淮海年輕力中心開業時生意升得更快。原先他們目標月均人流100萬，更早於9月達標。他不排除，該項目全年的商戶生意有機會升見6億元。

在結合國潮消費之餘，司徒文聰說，他們可發展成中國本土品牌的合作商，並且通過網絡平台數據，物色流量冠軍、活躍粉絲多及銷售高的商戶去合作，讓他們進入實體商場推廣及銷售。他們除了在北京現有項目附近的舊商業項目，部署新的翻新計劃之外，亦擬結合這些國潮消費商戶，在多年輕人、大學及入口型佔多的內地10個城市，開設新的年輕力中心。