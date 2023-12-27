富途李華：拓海外非求快 着重務實調研

融匯創業與毅行者 學懂堅持

富途在港創業，並在2014年2月份獲騰訊（0700）入股，李華表示，這段經歷教會他們凡事先從小規模開始，然後去了解用戶需求，再去優化服務，這個模式更助他們打開新加坡、日本、美國等市場。但是他說不會以開發愈多國際市場便認為愈好及求快，而是務實進行在地調研，嘗試在每個市場找合適定位。現時集團的客戶數目仍以在港佔多，但是若論市場增量，有逾五成來自國際市場。

李華說：「回憶2012年之前自己零運動，到2012年創辦富途，一直為融不到資感頭痛，並血脂過高。」當時他嚴重到在深圳南山爬1200級樓梯台階竟要三四個小時，後來在醫生提醒下重新運動，先購買單車每天風雨不改騎車20公里去鍛煉，繼而跑步逐步鍛煉到可一次過跑上10多公里。現時他行同一段長台階只需20分鐘而已，更於2014年主動報名參加「毅行者」尋求挑戰。這次經歷，讓他體會到：「只要願意堅持，便能打開天花板。」並令他創業路途上有更深體會。

考牌掌握行業運作 識拆解問題

回憶創辦富途時，李華說由於親身參與考試取得1、2、7及8號牌照，這既令他掌握更多行業運作，並懂得拆解問題，亦為推動線上開戶搞創新建立起基礎。在開發出便宜並讓用家賺錢的工具之餘，他也注意風險管理及投資者教育，亦讓用戶在社群圈內交流心得。

在產品開發上，李華指出，富途有逾2000人參與研發，佔整個團隊超過65%，比同業多出10多倍。研發團隊更幫助到可每隔兩星期上載一新版本App去配合最新需求。他們更開發「大象財富」助用家投資固定收益產品，方便在波動市管理財富。他們亦在港推出期權買賣半年助用戶對沖，並很快佔市場第一名。