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經濟

經紀紛轉行 做保險揸車保安等

【明報專訊】有證券行已開始向傳統經紀「開刀」，與客戶交易值低的經紀解約。業界就指出，很多經紀已因生意淡薄而轉行。資深經紀張天生亦已於大半年前向六福金融請辭，離開他當了六十多年的經紀崗位。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，很多經紀因生意差，面對現實轉行，有些轉做保險經紀、駕車，有大學學歷就轉做補習老師；部分年紀較長可能轉做保安，或者退休。

他表示，自從互聯網券商興起並成為主流後，傳統的經紀商面臨淘汰。過往10年，很多經紀已「捱不住」，有些想轉型資產管理，但並不容易。其他從業員，亦因為經紀行結業而失業。直言前線從業員「怨氣」很重。

他又指出，很多老牌證券行，七八十年代因生意好，「魚翅撈飯」，又購買辦公室，通常一半自用，另一半出租，有被動收入故不願投資發展。到90年代中期開始電腦化，很多傳統行家仍不願投資擴充電腦設備，直至2000年，中資券商來港大舉發展，又重金禮聘，招兵買馬，形成本地券商競爭力更差。

張天生請辭 「曾全日無客落盤」

「股壇老行尊」張天生表示，已於大半年前向六福金融請辭，「（客戶）電話一日都不響，AE（營業代表）沒有底薪，在辦公室租個位，連電話費等，每個月都要數千元，試過全日都沒有客戶落盤，既然沒生意，所以不做了。我一向都半退休，已八十多歲了！」張天生續稱，港股通下的北水，大多透過網上落盤，經紀完全沒得益，相信傳統AE會逐漸消失，AE若有生意，都不會太多。

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