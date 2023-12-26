人行淨投放2870億 保年底資金充裕

人行稱，淨回購投放是為維持年底流動性充裕。財政部與人行同日進行新一期中央國庫現金管理商業銀行定期存款投標，金額為1800億元，較上一期、11月進行的900億元增1倍，中標利率為2.91厘，較上期高0.41厘，創1年半新高。

股份制內銀跟隨大行降存息

反映內地銀行資金緊張程度、銀行間市場存款類機構7天期質押式回購利率（DR007），昨日報1.818厘，較上周五上升4.29點子（1厘等於100點子），但本月人行加強流動性，踏入12月利率維持在1.8厘水平，反較11月底的逾2厘水平更低。

中信証券報告指出，臨近跨年市場資金流動性沒有大幅收緊，認為本月MLF淨投放創新高，加上政府債發行高峰或臨近尾聲，一定程度改善市場資金短缺格局。該行預期，資金利率在年底時會逐步抬升，但人行也將加大逆回購投放。

此外，內地國有大型銀行上周五將1年至5年定期存款利率，下調10至25厘後，多間股份制銀行，包括中信銀行（0998）、平安銀行、光大銀行（6818）等，昨日亦跟隨下調掛牌利率（即實際執行利率的下限），幅度與大行相同。