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經濟

博彩中介人回流 貴賓賭收料好轉

【明報專訊】新賭牌投入營運逾一年，經營貴賓博彩的中介人正陸續回流。資深博彩從業員林繼光接受本報訪問時表示，據他理解，現時已經在澳門市場內有約13至14個博彩中介人參與運作，數目較過往多。因此他對聖誕、新年檔期的貴賓博彩收入表現感到樂觀。

他亦聽聞，在明年1月份並在農曆新年前，會有3間來自越南、柬埔寨及菲律賓的博彩中介人返來澳門營業，料之後貴賓博彩的生意會進一步增加，反映市場有一定生存空間。但是由於過往在市場內經營的主流中介人未重返澳門市場，因此他相信當地貴賓博彩不能夠再和過往「殺數」（轉碼收益率）動輒過百億澳門元以上，以及市場佔比動輒60%至70%同日而語。現時貴賓博彩的生意充其量只回復到疫情前不足20%。

業界憂新信貸法案打擊中介人

不過，貴賓博彩生意漸增同時，業界經營不無隱憂。林繼光指出，現時對貴賓博彩中介人最大的影響，在於當局新訂並與中介人運作有關的《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案，料最快會於半年後經諮詢及立法程序後落實。他指出，博彩中介人在新賭牌規範下，既沒有獨立經營權，亦不許佔用場地經營，若然有關信貸法律通過，他估計，博企在新法下不會貿然自由授權博彩中介人去放貸，而是逐個審批，業界的經營空間料進一步受限。

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