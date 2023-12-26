內地客撐濠賭 12月收入料今年次高 部分酒店聖誕房價逼疫前 除夕預訂爆滿

明報記者 陳偉燊

澳門最新數據顯示酒店房間多達4.6萬間，按年增加近9000間。雖然酒店房間數目增多，但是多數酒店在大除夕12月31日預訂爆滿。個別酒店如澳門博彩（0880）的新葡京、回力已告爆滿；美高梅中國（2282）及永利澳門（1128）幾近全線酒店訂滿；銀河娛樂（0027）年中新開業的萊佛士及星際酒店更一房難求。若參考多年房價，以向來多人入住的金沙中國（1928）位於路氹的威尼斯人豪華皇室套房為例，在聖誕正日叫價已達3228.3澳門元（約3134.27港元），貼近2019年疫情前的3348澳門元（約3250.49港元）（見圖）。其他酒店亦回升，但是比2019年房價有若干距離。

非獨搞演唱會 娛樂活動趨多元化

實德環球（0487）副主席馬浩文估計，12月份澳門博彩收入可能繼「十一黃金周」檔期後，錄得全年次高位，接近10月份賭收水平。他相信訪澳人流一定向好，酒店入住率亦有望爆滿。他說：「酒店房價亦有望貼近2019年水平，可望高企在2000元以上，較『十一』檔期略低。很多遊客會自12月23日開始過來，直到12月30日的預訂也不俗。」

有見演唱會舉行愈來愈多，叫座力或減弱，馬浩文稱：「博彩企業正各師各法，例如在澳門上葡京舉行《新間女王》結局夜，加上當地舉辦幻彩耀濠江及攤位活動，均帶動良好反應。」由於賭收將逾1800億澳門元，他們也會跟隨牌主澳門博彩在非博彩項目增加投入，配合去宣傳。

金沙中國總裁兼執行董事王英偉亦對聖誕、新年檔期的客流感到樂觀，並謂訂房很熱烈，預訂入住率已逾九成，每晚房價則比非假日稍高。在旗下場地舉行的張敬軒逾10場跨年演唱會門券已售清，他說，演唱會在吸引遊客仍然有叫座力。同時集團亦在倫敦人舉辦亞洲首個哈利．波特展覽，門券預售亦見搶手，他相信在眾多活動帶動下可吸引更多訪客。

今年聖誕新年內地客或佔六成

雖然聖誕檔期非內地假期，但是澳門旅遊業議會理事長胡景光指出，由於澳門在這個檔期舉辦幻彩耀濠江，文化局亦聯同6間博企合辦社區活動，料會吸引到廣東省尤其年輕一族觀光。若按日均訪澳旅客逾10萬人次計，過往港客及內地客在聖誕新年檔期各佔八：二之比，今年或可調整至六：四之比或各佔一半。酒店客房則以金光大道的房間較受港客歡迎，入住率達七成，每晚房價逾2000元；澳門半島的酒店入住率則逾六成，每晚房價過千元。