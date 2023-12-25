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薛偉傑：「真空磁浮高鐵」夢碎 Hyperloop One面臨倒閉

【明報專訊】據彭博社等外國媒體報道，由於資金鏈斷裂，研究真空磁浮高速列車技術的美國公司Hyperloop One將會倒閉。該公司已經解僱了大部分員工，還關閉了其洛杉磯辦公室，並試圖出售剩餘資產，包括測試軌道和機器。而剩下負責監督資產出售的員工也被告知，他們的工作將於12月31日結束。

其實，早在1922年，德國工程師Hermann Kemper提出磁浮列車概念時，便已同時提出真空管道構思，兼且在1934年申請磁浮列車專利。亦有說，率先研製多級液態燃料火箭的美國工程師兼物理學家Robert H. Goddard，在1904年已提出真空磁浮列車構思。而「真空管道運輸」（Evacuated Tube Transport）這個商標名稱，則是美國機械工程師Daryl Oster在1990年代提出，並於1997年獲批。但由於技術困難，之後有很長時間，真空磁浮列車這個概念被打入冷宮，淡出了媒體和公眾視線。

2017年底後技術再無突破

直至2013年8月12日，Elon Musk發表一份57頁的《Hyperloop Alpha》白皮書，提出在洛杉磯和三藩市之間建造560公里長的真空磁浮管道列車（Hyperloop），時速1220公里，而令列車懸浮的能量則來自太陽能或者其他可再生能源，才令這個概念被重新炒熱。2014年6月，曾在Elon Musk麾下SpaceX公司工作的工程師Brogan BamBrogan和矽谷投資者Shervin Pishevar共同創辦Hyperloop Technologies。2016年公司改稱Hyperloop One，2017至2020年間，因維珍集團入股，又一度改稱Virgin Hyperloop One。

由成立至今，Hyperloop One累籌逾4.5億美元資金，主要來自迪拜的環球港務集團DP World及維珍集團，並在美國內華達州拉斯維加斯的沙漠建設一條500米長、直徑3.3米的測試管道。2017年5月12日，Hyperloop One進行真空磁浮列車的首次無人測試，時速達113公里。2017年7月，測試時速達310公里。2017年12月，測試時速更達386公里。但之後共進行400多次無人測試，都未有突破時速386公里的紀錄。2020年11月8日，該公司進行首次載人測試，但列車原型只能容納兩個乘客，即該公司的共同創辦人兼首席技術官Josh Giegel和乘客體驗總監Sara Luchian，其間時速最高只達172公里，但這也是唯一一次的載人測試。

該公司之後的研發似乎陷入樽頸，亦可能因為這原因，一直未能取得任何商業合約。據報道，Hyperloop One曾一度可能獲得沙特阿拉伯的一個項目。但在2018年10月，因為沙特記者卡舒吉被殺一事，英國富商Richard Branson批評了沙特阿拉伯，該國即取消了那個項目。

兩年前轉攻貨運 剛需更成疑問

到2021年，在創辦人和高層幾乎全部離開之後，該公司又突然宣布，因為載客風險太高，決定改為專攻運貨。但運貨的時間要求顯然無法和載客相比，這盤生意的剛需和光環即時大不如前。此舉也激怒了維珍集團，後者決定退出投資。2022年2月，該公司解僱100多名員工，佔當時其員工總數一半。2022年11月，該公司名稱回復為Hyperloop One。

據一名知情人士表示，Hyperloop One剩餘的知識產權將會由DP World接收。據媒體報道，現時還有幾家超級高鐵公司正處於建造原型設備的不同階段，包括Hardt Hyperloop、Hyperloop Transportation Technologies、Swisspod Technologies，以及中國內地某些公司。

筆者認為，雖然真空磁浮列車在技術上有一些可行性，但一種交通工具要成功，各種性能、成本、安全、可靠性、舒適性、耐用性、壽命等要求都必須均衡地滿足。速度只是其中一個性能指標而已，絕不能片面地追求速度，而大幅犧牲其他要求。例如，美國早在1960年代已能造出最高速度達到音速大約3.2倍的SR-71偵察機，1970年代已能造出最高速度達音速2.5倍的F-15戰鬥機。

為什麼後來研製的戰鬥機反而速度較慢？這主要考慮到耗油量、航程、材料成本等要求，而在最高速度作出妥協。所以，筆者看到，中國航天科工公司在2017年8月宣布，將來會研發時速達到4000公里的超級高速列車時，第一個反應就是，商業上絕不可行，也沒有需求！

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

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