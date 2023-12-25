北上消費 港食肆聖誕生意料跌一成 自助餐訂座佳 餐飲協會：中餐較淡靜

明報記者 蕭嘉聰

截至上周四（21日），多間酒店自助餐網站已顯示聖誕節期間訂座已滿，以二人為例，九龍海逸君綽酒店的The Promenade已滿座至31日；美麗華酒店（0071）旗下Yamm於24日至26日已滿座；香港萬麗海景酒店旗下萬麗咖啡室由24至28日已滿座。

出境旅遊多過入境 影響生意

香港餐飲聯業協會會長黃家和預期，今年聖誕節表現將較去年疲弱。由於去年聖誕節香港尚未完全通關，但政府已放寬大部分防疫措施，市民留港消費下表現不錯。今年香港市民興起北上消費，加上聖誕節長假期是外出旅遊旺季，以本月10日為例有逾30萬人出境，即使有一定旅客來港，但出境人次仍遠高於入境人次。

事實上，根據政府統計處資料顯示，今年第3季本地食肆收益雖按年上升12.5%，但按季跌1.2%，已連跌兩季（見圖）；同時首3季累計收益821億元，相當於疫前、即2019年同期的95%。

黃家和續稱，今年聖誕節訂座情况較去年遜色，料整體生意將按年錄得一成跌幅，當中以西式餐廳表現較佳，但以散客生意為主的中式餐廳均預期生意會較淡靜。至於旅發局派發20萬份價值100元的「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，他表示，相關消費券只涵蓋「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧，仍有1.7萬間餐廳未能受惠，因此對業界整體幫助不大。

酒店業：非旺季 表現與平日相若

經營7間香港酒店的華大酒店（0201）主席鄭啟文認為，聖誕節並非本地酒店業的傳統旺季，整體而言與2018年、2019年的平日表現相近。他解釋，現時約有九成過夜旅客來自內地，不過內地沒有聖誕假期，市民仍要上班，加上今年聖誕節（25日）是周一，因此表現與平日相若，要待除夕前後市道才較好。

他又指出，現時行業更希望重啟深圳居民「一簽多行」來港措施，可帶來更多旅客，為業界帶來希望。此外，由於政府對內地旅行團申請更嚴格，令不少位於沙田等主要接待團客的非市區酒店客源不夠，因此積極減價與市區酒店爭生意，令酒店價格受壓。

鄭啟文續稱，內地旅行團集中住在土瓜灣，主要因該區租金便宜及鄰近市區，現時由以往數百團大減至100多團，亦令市面變得冷清，希望政府可放寬相關限制，同時研究如何分散接待旅行團的地區，否則旅客數量復蘇將非常緩慢。