馬斯克暗示 SpaceX短期不上市

稱私人公司可冒更多風險

馬斯克指如非必要，不會建議公司上市，保留作為私人公司可以冒更多可承擔的風險。他舉例於2022年將Twitter私有化後，可讓他大刀闊斧改革，毋須應付公眾股東的壓力，惟Tesla屬資本密集型企業，上市的優勢在於吸納資本。

馬斯克又批評，上市公司面對高昂的監管負擔，來自股東的壓力亦限制企業的營運效率，例如市場給予不希望公司季度業績表現差的壓力，上市公司亦不能讓投資者失望，往往令上市公司的長期願景與投資者的短線期望有所違背，更指已無法計算為交付新車，有多少個新年前夕工作至凌晨。

此外，馬斯克認為，目前指數基金發展趨勢已經過度（Gone too far），認為佔市場規模過太。他不喜歡指數基金，因指數基金不可主動管理，懲罰沒有被納入主要指數的股份，指數內的所有股份也同等地受惠。他指股市仍然要有投資者作主動投資決定，最終大市走勢可能只取決於4至5隻活躍的主要股份身上。