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經濟

馬斯克暗示 SpaceX短期不上市

【明報專訊】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克上周五與ARK投資創辦人Cathie Wood公開對談，暗示太空業務旗艦SpaceX短期內不會上市，除非公司擁有極穩定和可預測的收入來源。他又指目前指數基金等被動投資工具規模太大，將會令股市更波動。

稱私人公司可冒更多風險

馬斯克指如非必要，不會建議公司上市，保留作為私人公司可以冒更多可承擔的風險。他舉例於2022年將Twitter私有化後，可讓他大刀闊斧改革，毋須應付公眾股東的壓力，惟Tesla屬資本密集型企業，上市的優勢在於吸納資本。

馬斯克又批評，上市公司面對高昂的監管負擔，來自股東的壓力亦限制企業的營運效率，例如市場給予不希望公司季度業績表現差的壓力，上市公司亦不能讓投資者失望，往往令上市公司的長期願景與投資者的短線期望有所違背，更指已無法計算為交付新車，有多少個新年前夕工作至凌晨。

此外，馬斯克認為，目前指數基金發展趨勢已經過度（Gone too far），認為佔市場規模過太。他不喜歡指數基金，因指數基金不可主動管理，懲罰沒有被納入主要指數的股份，指數內的所有股份也同等地受惠。他指股市仍然要有投資者作主動投資決定，最終大市走勢可能只取決於4至5隻活躍的主要股份身上。

相關字詞﹕Cathie Wood 被動投資 指數基金 馬斯克

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