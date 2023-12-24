OpenAI擬再融資 估值達1000億美元

全美第二大創投企業 僅次Space X

此外，OpenAI還與位於阿布扎比的人工智能公司G42商討，為一家新晶片合資企業募集資金。彭博消息人士指出，雙方曾討論從G42籌集80億至100億美元（約625億至782億港元）的資金。目前尚未清楚有關晶片合資企業是否和OpenAI融資計劃有關。彭博早前引述消息指出，OpenAI亦計劃最快於明年1月，由Thrive Capital牽頭，以公司估值860億美元（約6722億港元）作價，為員工提供另一個計劃，以要約收購方式出售所持股份。

另外，《紐約時報》報道，蘋果公司（美：AAPL）已與多家主要傳媒機構，如全國廣播公司等磋商，以獲得有關機構許可，讓蘋果在開發人工智能系統時能夠使用有關內容。消息指出，蘋果提出有關協議的價值最少5000萬美元（約3.9億港元），不過部分新聞機構對蘋果建議不感興趣。