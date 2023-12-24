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經濟

OpenAI擬再融資 估值達1000億美元

【明報專訊】早前經歷管理層變動的人工智能公司OpenAI，傳以高達1000億美元（約7817億港元）的估值，展開新一輪融資計劃，並且已經與潛在投資者展開初步討論。彭博社引述消息人士指出，具體內容包括作價及時間表等尚未落實。以上述估值計算，OpenAI將成為美國第二大創投企業，僅次於馬斯克旗下的太空探索公司Space X，其估值為1800億美元（約1.4萬億港元）。

全美第二大創投企業 僅次Space X

此外，OpenAI還與位於阿布扎比的人工智能公司G42商討，為一家新晶片合資企業募集資金。彭博消息人士指出，雙方曾討論從G42籌集80億至100億美元（約625億至782億港元）的資金。目前尚未清楚有關晶片合資企業是否和OpenAI融資計劃有關。彭博早前引述消息指出，OpenAI亦計劃最快於明年1月，由Thrive Capital牽頭，以公司估值860億美元（約6722億港元）作價，為員工提供另一個計劃，以要約收購方式出售所持股份。

另外，《紐約時報》報道，蘋果公司（美：AAPL）已與多家主要傳媒機構，如全國廣播公司等磋商，以獲得有關機構許可，讓蘋果在開發人工智能系統時能夠使用有關內容。消息指出，蘋果提出有關協議的價值最少5000萬美元（約3.9億港元），不過部分新聞機構對蘋果建議不感興趣。

相關字詞﹕蘋果 集資 融資 人工智能

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