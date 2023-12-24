標普500連升八周 逾5年最長升浪

Nike急挫12% 拖累道指跌

上周五標普500指數上升0.17%，收報4754點，納指上升0.19%，收報14,992點，道指則下跌0.05%，收報37,385點，主要受成分股Nike（美：NKE）開市前下調營收指引拖累，該股全日急挫11.83%，兩款Apple Watch被美國國際貿易委員會指侵犯血氧監測技術專利，在聖誕銷售旺季中被禁售，拖累蘋果（美：AAPL）亦跌0.55%，收報193.6美元。

分析：1月效應利好美股

傳統上，美股通常1月表現較佳，被稱為「1月效應」。Piper Sandler首席市場技術分析師Craig Johnson表示，自1928年以來，美股自12月的最後五日到新年首兩日平均上升1.7%，看好標指可重回新高，即使回調也可維持在12月初水平。

紐約期油全周升2.8%

此外，也門胡塞武裝襲擊紅海商船，逼使原油和燃油運輸船等船隻需要繞道非洲好望角（相關報道見B2），推遲石油交付，提振受經濟放緩預期影響的油價，上周五紐約期油收報每桶73.56美元，全周上升2.8%，為10月以來最佳單周表現。標指能源股指數上周五升0.25%，全周上升1.66%。