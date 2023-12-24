明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

花旗：美長債升幅巨存風險

【明報專訊】美國通脹數據持續回落，聯儲局本月更新的利率點陣圖預示明年減息，帶動今年表現疲弱的長期美債進一步反彈，花旗銀行報告指，上周續有2500萬美元流入美債，長期美債倉位已到極端水平，一旦債券曲線更為傾斜，會為長期債價帶來風險。追蹤20年期以上美債的ETF，自10月中低位至上周五，已累計反彈約19%（見圖），分析認為市場對明年美國減息幅度過度看好，長期債價已過度反映減息預期，認為現水平不宜高追。

美國上周五公布，11月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年升3.2%，跌至2021年中以來低位。據芝商所FedWatch工具顯示，債券期貨市場預期明年3月開始減息的機率升至88%，較一周前升18個百分點，至年底前約有七成機會減息1.5厘至1.75厘。美國10年期國債孳息率自周四的5個月低位略為反彈，微升0.47%至3.901厘，全周在前周急挫7.45%後，再跌0.41%。

安柏：市場過度憧憬明年減息幅度

花旗報告指，目前長期美債持倉處於過去統計最高2%的水平，交易員本月同時積極減少短期美債期貨持倉，該行警告長短債的債息曲線若更為傾斜，會為長期美債帶來風險。

對於長債價是否尚有上升空間，安柏環球首席投資總監雷志海表示，長債價對通脹預期敏感度較高，現時美國商品物價已經回落，最大通脹回落空間已經過去，美國作為成熟經濟體，服務業通脹佔比較高，但該部分較具黏性，另一主要佔比租金回落速度亦較慢，除非美國經濟出現危機，否則由現時3%回落至2%的央行目標仍要時間。他指出，市場現時按今年通脹回落速度來預計明年降幅，認為市場預期明年減息達1.5厘至1.75厘的幅度是過度進取。他認為雖然明年有減息空間，但10年以上的中長期債券已過度反映減息預期，不建議在現水平高追，但認為可以考慮較反映政策利率變動，6個月至2年的短期美債。

相關字詞﹕雷志海 美債 美國國債 美國通脹 債券 減息 聯儲局

上 / 下一篇新聞