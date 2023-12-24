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經濟

官方：遊戲新規將聽各方意見再完善 列明回應限制消費條文 券商：市場反應過度

【明報專訊】國家新聞出版署上周五發布《網絡遊戲管理辦法》草案，擬要求網絡遊戲公司限制過度使用和高額消費、禁止設置強制對戰等，引發騰訊控股（0700）股價當天重創12.3%至274元。當局有關負責人昨日回應事件，特別列明會就兩項限制上述消費模式的條文，以及其他內容的各方關切和意見作認真研究，並在聽取各方意見的基礎上進一步修改完善條文。有券商認為，騰訊股價急挫屬市場過度反應，認為官方只是微調過去監管，並非打壓行業。

新聞出版署負責人昨日表示，網遊管理草案是為保障和促進網絡遊戲行業繁榮健康發展，對解決網絡遊戲經營單位准入等問題作明確內容，設立「保障與獎勵」專章，提出一系列鼓勵措施，並對保護未成年人和消費者權益作出規定。該署又指在徵求意見稿起草的過程中，通過多種方式廣泛聽取相關部門、行業協會和企業等各方的意見。

強調促行業繁榮健康發展

當局特別點明的兩項條文包括第17條，要求網遊不得設置強制對戰，以及市場關注的第18條，要求網遊不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，或影響遊戲對玩家的人均收入（APRU）。由於市場憂慮監管引發不明朗，並擔心蔓延至整個行業鏈，除騰訊外，網易（9999）在上周五股價亦重挫24.6%至122元。

官方批出新遊戲版號 反映並非打壓

富瑞昨日發表報告，指出上周五同日官方批出新的進口遊戲版號，認為是次不是打擊遊戲行業，只是優化2019年所推出的監管政策，建立更健康的行業發展，現時並非如2021年至2022年，為防止青少年沉迷政策而停發遊戲版號。該行預期官方會就市場關注的問題，進行更多的修訂，期望可以回應不同類型的網遊，有不同消費模式的問題。

分析：騰訊遊戲以內容優質吸客

至於騰訊股價挫逾一成，富瑞認為是因為推出新規不在市場預期之內，每名玩家開支受限，為各遊戲公司帶來不確定因素，上周五跌幅已對收入預期十分看淡。不過該行指出，騰訊作為主要網遊公司，會遵守法規，而旗下《王者榮耀》、《英雄聯盟》等遊戲內容亦較為優質，吸引建立龐大日均用戶量龐大（DAU），它們的每人平均收入會較低，故認為市場對騰訊股價過度反應。

明報記者

相關字詞﹕網易 騰訊 網絡遊戲 國家新聞出版署

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