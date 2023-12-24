紅海航道受阻 全球供應鏈現斷裂危機

明報記者 鄭智文

綜合報道：路透社、彭博社、CNBC、美聯社、《華爾街日報》

紅海最早於本月3日有三艘商船被胡塞武裝的導彈擊中，上周二（19日）胡塞警告，會持續襲擊紅海，每12小時發動一次海上行動。美國中央司令部發聲明，指摘今次襲擊威脅國際商貿及海上安全，又稱胡塞武裝背後是由伊朗支持。聯合戰爭委員會（JWC）宣布，高風險區域正從北緯15度擴大到北緯18度。穆迪高級信貸主任Daniel Harlid分析，情况若持續數天以上，將影響集裝箱航運業、油輪及乾散貨市場的信貸，亦增加供應鏈進一步中斷的風險。

船公司紛改道 航程拉長運費升

全球最大的瑞士地中海航運公司（MSC）貨船自被胡塞武裝導彈擊中及威嚇後，決定短期內旗下船舶暫停駛經紅海。其他大型航運公司效從，如丹麥馬士基、法國達飛海運集團（CMA CGM）、以色列以星（ZIM）、韓國現代商船（HMM）等，長榮海運及東方海外（0316）旗下東方海外貨櫃航運公司均停止接收以色列貨物。至於英國石油公司BP、挪威能源公司Equinor ASA等，也先後宣布同類政策。蘇伊士運河管理局表示，11月19日至12月17日近一個月期間，已有55艘船繞道，改經好望角，惟仍有2128艘船駛經蘇伊士運河。

綜合外媒分析，全球約有21%貨櫃經蘇伊士運河輸送，每日約有920萬桶石油經此運送，另有12%石油產品、11%液化天然氣、8%液化石油氣及8%原油均經蘇伊士運河輸送。

胡塞施襲至今油價漲逾2%

據路透社及Jefferies計算，一艘沙特油輪自波斯灣一帶出發到荷蘭鹿特丹，若經蘇伊士運河需行6436海里，若環繞非洲，則需行11,169海浬，對船主而言時間及成本負擔均告加重，油輪自中東駛往歐洲經蘇伊士運河需要17日，繞道經非洲則需時41日，航程增長1.4倍。此外，石油產品油輪的使用率本來達95%，已經幾乎用盡，若不能駛經紅海，使用率則升至101%。

雖然蘇伊士運河的石油運輸量曾因疫情而一度下滑，但疫情完結、俄烏戰爭均令運河近年的石油運輸量反彈。

疫後由於歐美需求反彈，今年上半年運經蘇伊士運河和SUMED管道的北向原油，較2020年急增逾六成。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯受制裁，擴大了中東向歐洲出口的石油之餘，也擴大俄羅斯向印度、中國出口的石油，今年上半年來自俄羅斯的石油出口佔蘇伊士運河南向石油運輸量達74%，較2021年的30%急增。以沙特阿拉伯和阿聯酋為首的中東地區也向俄羅斯採購石油，去年至今年上半年間向俄羅斯擴大進口成品油。俄烏戰爭可謂改變了石油版圖，最終使運經蘇伊士運河的石油愈來愈多。自胡塞武裝襲擊至今，紐約期油及布蘭特期油價格均漲逾2%。

分析：戰爭險保費增加

另一樣受影響的是貨櫃船。據Jefferies計算，一般貨櫃船由亞洲駛往歐洲，經蘇伊士運河約需21日，繞道經非洲則用上42日，即兩倍時間。荷蘭資深產業經濟學家盧曼則估計，經蘇伊士運河由上海往鹿特丹約需27日，若改經南非則至少增加7天，但若12月底船隻大批誤期，隨時在物流觸發連鎖反應，延滯至明年2月。按Freightos數據，自以哈戰事以來，亞洲來往美國東岸運費已經上升5%，每40呎貨櫃達2497美元，現時加上紅海受阻，有可能使運輸費率再告上升。DNB Markets航運股研究主管Jørgen Lian補充，運輸費率已見輕微上漲，有見該地區航行的戰爭險保費有所增加，船主可能選擇其他航線。

海上物流公司Kuehne+Nagel執行副主席Michael Aldwell表示，每年約有1.9萬艘船穿過蘇伊士運河，估計目前狀况消耗全球船隊兩成運力，有可能延遲運貨及空櫃運回亞洲，加劇供應鏈困境。以色列航運商會執行委員會成員Yoni Essakov指出，約三成以色列進口貨經紅海的貨櫃船運送，船上貨品通常是提前兩至三個月預訂的，若航程延長，保質期只有三個月的產品便不值得從亞洲進口。

全球貿易移亞洲 蘇伊士運河影響趨小

不過《華爾街日報》有另類看法，認為當前全球貨櫃貿易轉弱，貨櫃航運地位已變得較輕。以馬士基為例，2021年曾因疫情時長榮海運於蘇伊士運河翻船而費率急飈，但今次情况不可與當時相提並論，馬士基早前已預料全球貨櫃貿易今年將最多收縮4%，意味蘇伊士運河對貨櫃貿易的影響可能愈來愈小。

彭博專欄作家Tim Culpan持類似觀點，指現時全球貿易的平衡已移向中國、印度、東南亞等消費經濟體，他引用聯合國數據，指全球貨櫃在亞洲落貨的比率已由1969年的7.9%躍升至2019年的54.7%，區內貿易已愈來愈吃重，使長途貿易相對不重要。現時船隻體積變大，港口效率提高，使全球貨櫃的容量上升，加上衛星溝通、GPS系統、雲端計算等科技發達，即使蘇伊士運河不能用，全球經濟也不至於陷入災難，且相信船公司對這種危機已見慣見熟。

顧問公司JTD Energy Services創辦人John Driscoll認為，主要交易管道的中斷往往是短時間的，美國有可能以較強硬的軍事行動應對，但目前憂慮胡塞武裝轟炸及阻塞運河會否加劇中東局勢，以及伊朗會否加入戰局。

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