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經濟
2023年12月23日星期六
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新監管風暴嚇散網遊股 騰訊瀉12% 內地擬禁每日登錄首充獎勵 板塊蒸發5000億
內地相隔4個月再批出進口遊戲版號
科網累港股挫280點 科指13個月低
Nike下調收入預測 代工商申洲挫7.7%
港銀首3季稅前經營溢利升89%
匯控售加國業務獲批 稱擬派特別息
大型內銀降存息 大摩料紓息差壓力 分析：若明年經濟續放緩 人行或再降貸款息
虛擬資產中介人須對街客投資設限
證監認可虛產現貨ETF 港交所：增競爭力
電能長建31億注資旗下澳洲配電商
天津建設經緯天地通過上市聆訊
積金局促中介人遵守永久離港申索
住建部：堅持房住不炒 重拳整治市場秩序
美核心PCE通脹3.2% 兩年半低 明年3月減息概率升至87%
英GDP縮0.1%恐衰退 財相冀減息振經濟
紅海危機影響 海運費速升1至3倍
呂麗君9日連撻晉環兩伙 料輸702萬 皓畋原撻大訂3房戶重售 賣平逾一成
薈鳴擬下月初開價 首推涉至少50伙
CCL料明春倒退回2017年2月水平
御凱海景3房1518萬沽 業主料損手14%
楊受成8180萬沽駱克道地舖
新城市廣場聖誕生意額料升兩成
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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