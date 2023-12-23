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經濟

香港地產

御凱海景3房1518萬沽 業主料損手14%

【明報專訊】二手市場持續錄得蝕讓成交；荃灣御凱新錄本月「開齋」成交，中原市務經理凌活忠表示，屋苑第1座高層C室，實用面積728方呎3房連套間隔、望海景，原業主叫價1800萬元，累減282萬元或16%後，獲同區換樓客以1518萬元承接、實呎20,852元；原業主2021年8月以1680萬元買入，帳面蝕約162萬元，連各項雜費，預計實際蝕逾241萬元或14%。

天鑽3房業主料蝕兩成離場

另外，美聯助理區域經理楊浩然表示，大埔半新盤天鑽第2座中層C室，實用面積820方呎3房連套間隔，原業主最初以1090萬元放售，減價50萬元或約5%後，以1040萬元易手、實呎12,683元；原業主2020年以1231.8萬元一手購入，帳面已蝕近192萬元，若連同各項使費，料實蝕約250萬元離場，蝕幅約20%。

聖誕長周末預約睇樓跌三成

聖誕節前夕，不少準買家外遊，本周末預約睇樓量明顯減少；據美聯統計，聖誕節周末，即今日和明日，本港15個指標屋苑預約睇樓量錄約300組，與上周末比較回落約5.4%；若計及一連4天聖誕長周末，預約睇樓量則共錄得約492組，較去年同期聖誕長周末約735組下跌逾三成。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美國聯儲局連續3次停止加息，市場憧憬息口明年有望回落，將對本港樓市帶來利好刺激，相信有更多買家趁機會加快入市，有利交投，但本周末未有全新盤推售，新盤節日暫休戰，不少市民離港外遊，窒礙二手市場睇樓活動。

布續指出，樓價仍處調整階段，新盤貨尾在節日期間增優惠吸客，搶去二手市場焦點及購買力。

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