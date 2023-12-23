薈鳴擬下月初開價 首推涉至少50伙

宏安：望成明年頭炮新盤

薈鳴屬單幢盤，提供230個單位，預計2025年4月落成，樓花期約16個月；宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴目標是1月初上載樓書、開放示範單位及公布價單，涉至少50伙，期望成明年市場上頭炮新盤，定價參考東九龍一、二手物業，並考慮加入專才置業優惠。

程指出，宏安地產明年下半年擬推出鰂魚涌芬尼街及北角英皇道項目，分別涉約90伙及250伙。她續稱，薈鳴引入「全電家居」，廚房家電選用法國品牌De Dietrich，配備蒸焗爐而非微波爐，令住戶除可享受健康「自煮」生活外，而項目中所有兩房單位，均配備1.8米高雙門雪櫃增加收納空間。

OMA by the Sea連沽兩伙 呎價1.2萬

另外，早前減價逾一成促銷餘貨的永泰（0369）屯門青山公路現樓OMA by the Sea，連錄兩宗成交，分別為第1座11樓A1室、第1座15樓A1室，成交價1027.8萬元及1068.8萬元、實呎分別1.24萬元及1.29萬元；兩伙均為實用面積828方呎「大兩房」單位，同樣享海景。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下火炭星凱‧堤岸新售出第2座9樓F室，實用面積774方呎3房連套設計，成交價1431.8萬元、實呎1.84萬元；項目2021年底開售至今累售922伙，吸金總額逾95億元，平均實呎2.03萬元。