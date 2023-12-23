明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

紅海危機影響 海運費速升1至3倍

【明報專訊】紅海局勢持續緊張，避開紅海繞道航行的貨輪增加。CNBC引述物流行業的消息稱，海運價格周四在數小內急升，從上海到英國的40呎貨櫃，周四的海運報價漲至1萬美元，相比上周同樣航程的20呎貨櫃海運報價為1900美元，40呎貨櫃的報價為2400美元。物流行業高層憂慮，有投機者哄抬價格。

美國物流公司OL USA行政總裁Alan Baer表示，海運公司紛紛將貨船改道的額外成本轉嫁客戶，導致貨運報價急升。不過他質疑加幅並非完全由供求變化所驅動，有別於新冠疫情期間，運費面對供應鏈受阻而逐漸上漲，目前大量貨船突然改變航道，部分航線的運費報價急升1至3倍。根據物流公司Kuehne+Nagel的數據，截至周四，158艘貨船從紅海改道，其運載的貨櫃超過210萬個，涉及的貨物總值1050億美元。

由於貨輪會在航線中的多個港口停泊，以裝上或卸下貨櫃，因此世界各地的貨櫃都可能裝在同一艘貨輪上。由於改變航道會導致船期延誤，意味貨輪上所有貨物的託運商都將面臨貨運延誤。物流行業表示，對於滯留歐洲或中東的貨物，正考慮通過空運將部分產品運往目的地。部分美國託運商則評估由亞洲出發，跨越太平洋到美國西岸的路線，一切取決於運輸時間和成本。

IKEA：航運延誤或礙產品供應

宜家家居（IKEA）是受航運延誤影響的公司之一。該公司發言人稱，目前可以透露的是蘇伊士運河情况將導致延誤，並可能對某些宜家產品的供應造成限制，現正評估其他供應選項，以確保貨品供應。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕宜家家居（IKEA） 運費 物流 紅海

上 / 下一篇新聞