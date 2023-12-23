美核心PCE通脹3.2% 兩年半低 明年3月減息概率升至87%

若計入食品及能源價格，美國11月整體PCE物價指數按年升2.6%，是2021年2月以來最低。按月計算，美國11月整體PCE物價指數出乎意料下滑0.1%，是2020年4月新冠疫情爆發初期以來首次按月下滑，市場原預期按月持平。通脹顯著下滑給予美聯儲提早減息理據。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）昨晚顯示交易員押注明年3月開始減息的概率超過87%，相比周四的概率在八成左右。

明年底前減息1.75厘概率近五成

交易員最新押注，到明年底，利率有接近五成的概率，較現水平下調1.75厘。交易員周四押注，到明年底減息1.75厘的概率為四成左右，而減息1.5厘的概率達八成。通脹數據降溫，美國10年期國債孳息率回落至3.9厘以下；美國債市周五提早於美東時間下午2時收市。美股三大指數昨早段向上，有望連續第8周上漲。美匯指數昨晚跌0.4%，跌至101.4左右，在接近5個月低位徘徊。現貨金昨晚漲至每盎司2070美元，接近3周高位。紅海緊張局勢持續，國際油價升逾1%。

大摩CEO料金融市場大升

將於明年元旦卸任的摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）向《金融時報》表示，當投資者確信美聯儲已完成加息，金融市場將會起飛。他指出，近期加息帶來的衝擊，已妨礙銀行交易和資本市場交易，這是由於大家未能確定融資成本，一旦聯儲局表明已停止加息，甚至暗示首次減息的時間，金融市場將會大升。

嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones指出，美聯儲主席鮑威爾已暗示加息周期結束，開始減息只是時間問題。通脹降溫之際，經物價調整的美國11月個人支出按月增長0.3%，反映在高息環境下，美國消費者的需求仍具韌性，與美國經濟可望軟着陸的觀點一致。美國11月耐用品訂單按月增長5.4%，遠高於市場預期的2.2%升幅，扭轉了10月的5.1%跌幅，升幅是2020年7月以來最大。

（綜合報道）

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