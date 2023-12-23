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經濟

天津建設經緯天地通過上市聆訊

【明報專訊】兩新股天津建設發展及經緯天地控股通過上市聆訊。天津建設發展在天津市提供工程施工服務，光大國際為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文報告，2022年天津市有2547家建築企業，按2022年市政公用工程產生的收入計，公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第4，約佔市場份額0.2%。公司自2020年開始錄得盈利，2023年上半年期內溢利1862.1萬元，按年增加7倍。

經緯天地控股則是中國電信網絡支援，以及信息及通信技術（ICT）集成服務供應商及軟件開發商，鎧盛和艾德金融為其聯席保薦人。公司自2020年開始就錄得利潤，2023年上半年期內溢利1465.8萬元，按年增加56.4%。

泛遠首日升11% 普洱瀾滄破底

此外，昨日4新股上市，三升一跌。其中泛遠國際（2516）最勁，升幅逾一成，普洱瀾滄（6911）跌近兩成表現最差。泛遠國際曾升逾四成，午後升幅收窄，收市升11%。收報1元，如不計手續費，一手帳賺400元；君聖泰醫藥（2511）則升7.65%，收報12.38元，如不計手續費，一手帳賺440元。集海資源（2489）微升，收報0.56元，微升0.01元或1.82%。每手5000股，如不計手續費，一手僅帳賺50元。另外，普洱瀾滄為4隻新股中最差，跌幅達18.69%，收報8.7元。如不計手續費，一手帳蝕400元。

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