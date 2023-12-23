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經濟

電能長建31億注資旗下澳洲配電商

【明報專訊】長和系繼於日前公布為旗下項目UK Rails增資及簡化資本結構之後，旗下電能實業（0006）亦聯同其母公司長江基建（1038），將從南澳洲電力配電商SA Power Networks（SAPN）獲還款逾60.11億元，繼而將套現所得用其中逾30.65億元，按持股比例51%用於向SAPN增資。

同時，SAPN另一以美國私募基金KKR、安大略教師退休基金及公共領域退休投資局為首的公司，則按其在SAPN的49%權益增資接近29.46億元。

長建淨收16億 電能取回13億

完成交易後，電能及長建在SAPN的持股會維持在原有合共51%股權的水平，若雙方在SAPN拆分，則各佔SAPN實益股權27.93%及23.07%。由於兩間公司是將部分SAPN還款所得用於購股，因此長建及電能仍可以各自淨取回近16.13億元及近13.33億元。長建及電能亦會繼續視SAPN為聯營公司。

是次交易，則作為SAPN資本結構調整的一部分，以根據總實施協議的條款精簡其現時的資本結構。認購股份交易將為SAPN建立更長遠及可持續的資本結構，從而為其資產及營運提供更好的支持。

資料顯示，SAPN截至2022年底的稅後盈利為3.89億元，按年跌20.09%；今年6月底止的資產淨值則約130.22億元。電能昨日股價收報44.5元，升0.79%；長建則跌0.23%，收報42.6元。根據電能在2022年底止年報，其應收包括SAPN在內的非上市聯營公司貸款達32.52億元，年利率由10.9厘至11.2厘不等。

相關字詞﹕SA Power Networks 電能實業 長江基建

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