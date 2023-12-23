內地相隔4個月再批出進口遊戲版號

共涉40款 心動遊戲有份

今次批出的進口遊戲包括心動（2400）旗下《挺進地牢》、完美世界旗下《一拳超人：世界》、中青寶（深：300052）旗下《怪物火車》、愷英網絡（深：002517）旗下《關於我轉生變成史萊姆這檔事：新世界》等。出版署上次公布進口遊戲版號已是8月24日，當時共批出31款遊戲。

騰訊（0700）遊戲副總裁張巍回應指出，自2021年監管規例以來一直嚴格貫徹管理要求，目前未成年人遊戲時長和消費數據均處於歷史最低水準。他續稱，新徵求意見稿對於遊戲的商業模式、營運節奏等關鍵要素並無本質改變。新管理辦法向業界、社會充分徵求意見，相信更有利於遊戲產業有序及健康發展。騰訊遊戲將持續堅持技術創新，文化引領的精品策略，在監管當局支持下，實踐中國遊戲產業的高品質發展。

心動公司昨即表態指出，將積極配合新規落地，強調旗下自研產品歷來堅持差異化精品研發導向，從不依賴首充返利、每日簽到等手段，將充分落實新規精神及具體措施，促進產業健康發展。