新監管風暴嚇散網遊股 騰訊瀉12% 內地擬禁每日登錄首充獎勵 板塊蒸發5000億

明報記者 蕭嘉聰

騰訊昨日一度急插16%，最低見263.6元，是15年來股價單日最大跌幅，全日成交更高達405億元，單日市值蒸發逾3670億元。集團更由日均回購4億元，大幅加碼至10億元，於場內回購359萬股，平均每股作價279.11元，回購最低價為263.8元，即接近全日最低位263.6元時一直力撐股價。其他中小型遊戲股亦同樣受壓，心動公司（2400） 跌19%至歷史低位；中手游（0302）亦跌16.8%。

網易跌25% 騰訊斥10億回購

是次意見稿內容涉及經營、充值機制及交易規範，當中提出限制遊戲過度使用及高額消費，包括不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵；遊戲商不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。此外，所有網絡遊戲需設定用戶儲值限額，並在其服務規則中包含公示；對用戶非理性消費行為亦應進行彈出式警告提醒。

意見稿亦對常見的「抽卡」作出規限，指遊戲商提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、機率作合理設置，不得誘導用家過度消費；應提供用戶虛擬道具兌換、使用網絡遊戲幣直接購買等其他獲得相同效能虛擬道具和增值服務的方式。針對未成年人玩家方面，意見稿提出，遊戲商應嚴格控制未成年人使用網路遊戲時段及時長，網絡遊戲直播亦不得出現未成年人打賞等狀况。

分析：不確定較大 板塊料續受壓

易方資本助理基金經理王逸研認為，以往監管主力針對未成年人沉迷打機，加強家長監護，重點是保護青少年發展，但今次限制集中在每日登入等行業常見的設定，主要用於提高用戶黏度，更加依賴遊戲，不論內地及海外的各類遊戲都會有相似設定，令市場擔心減去常規推銷手段同時，亦反映當局對遊戲產業的定位有所改變。

他又指出，今次除了遊戲商受影響，不得炒作、拍賣道具的規定，亦涉及部分職業玩家，以及工作室等龐大經濟生態，有機會最終要退出行業，令遊戲活躍度下跌。至於充值提示，他相信或對遊戲的月流水（包含充值額的流水業績）或ARPU造成打擊，關連甚廣亦是市場反應極大的原因。王逸研預期，由於目前政策的不確定性較大，相信遊戲板塊股價未來一段時間將繼續受壓。