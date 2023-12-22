「昌明經濟」政策支持 大馬樓價料穩

大馬樓市於2021年下半年開始回暖，去年經濟受惠於疫後重啟，按年大增8.7%，促使樓市復蘇步伐加快，今年當地經濟隨外圍放緩，第二季及第三季經濟分別按年增2.9%及3.3%，增幅均低於今年首季的5.6%，第三季樓價因而受壓。

根據馬來西亞國家房產資訊中心（National Property Information Centre）數據，今年第三季馬來西亞樓價指數（MHPI）按季跌1.9%至212.6點，平均樓價由今年第二季的46.78萬令吉回落至45.88萬令吉，但第三季指數按年計仍錄0.1%升幅，平均樓價不僅與去年第四季的45.95萬令吉相若，且仍較疫前水平為高，2018年第三季的平均樓價為42.14萬令吉。

上季樓價指數按年升0.1%

PropertyGuru早前發表報告指出，儘管面對經濟增長放緩，按揭利率上升，馬來西亞樓價仍具韌力，主要受惠政府刺激經濟措施以及當地租金高企支持，政府政策方面，除大馬政府明年將撥款促進旅遊業，並憧憬政府將於明年放寬第二家園申請條件，有望帶動國內經濟向好外，目前對當地樓價產生較直接正面影響之因素，為政府表明將加快基建發展，尤其是於交通基建方面，令不少交通有望改善地區的樓價近期展現上升趨勢。

憧憬放寬第二家園申請 帶動經濟向好

雖然馬來西亞央行上月的議息會議繼續維持息率不變，但目前息率已由2022年3月的1.75%，調升至3%水平。加息導致置業成本上升，不少潛在買家轉向租務市場，近月租務需求顯著增加。該平台的租賃需求指數於今年第三季按季升10.8%，期內租盤供應指數增幅溫和，按季約增9.2%，支持租金持續處於高位，當地租金自2021年第四季展開升勢，至去年第三季已累升24%，此後持續於高位徘徊，租金高企對樓價有一定支持，加強業主持貨的信心，且目前經濟增長放緩主要由出口拖累，內需並未受太大影響，就業市場持續增長，家庭償債能力強勁，大部分業主未見有賣樓的壓力，更欠缺減價賣樓的誘因。

分析：家庭償債能力強 未有賣樓壓力

即使樓價具利好因素，PropertyGuru認為未來升幅有限，基於按揭利率上升，令置業需求持續放緩。該平台早前進行的PropertyGuru馬來西亞2023年下半年消費信心調查顯示，高樓價令87%的潛在置業者卻步，當中66%認為按揭利率偏高，此因素令賣家較難提價，同時新盤供應持續增加，也限制樓價的上升空間，因此該平台預期未來一段時間，馬來西亞樓價將保持平穩。

至於樓市長線走勢，市場普遍認為需視乎當地政府促進經濟政策的成效。事實上，馬來西亞政府早前發表「昌明經濟」政策，銳意推動大馬於10年內晉身全球30大經濟體後，確吸引不少投資者留意當地樓市。

近年不乏大馬樓盤來港展銷，Conlay by E&O是其中之一，項目由E&O東家集團及三井不動產聯手開發，位於吉隆坡市中心，鄰近Conlay地鐵站，附近有多個大型商場，更連接星光大道購物區。該項目樓高51層，屬永久產權，提供1至3房單位選擇，實用面積由743至1335平方呎，售價由165萬令吉起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]