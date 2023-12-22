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經濟
2023年12月22日星期五
股市最前線
逾30萬代理佣金爭議不受地監規管 24年不曾更新 法律界：當局應與時並進
97後新盤委託代理促銷成風
逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放
星凱‧堤岸複式明起接受預約參觀
黃竹坑新式工廈370萬沽 5年蝕56%
阿里減持小鵬快狗 套現27億 大摩：關注減持非核心投資陸續有來
人民幣國際支付比例4.61%新高
美擬調高中國商品關稅 新能源車股捱沽
4新股今掛牌 泛遠暗盤升三成
港府就落實最低補足稅諮詢3個月
彭博：字節跳動今年營業額逾8580億 首超騰訊
富豪系伙沙特進軍中東市場 料投資50億美元 合作酒店開發管理項目
港上月CPI升2.6% 略低預期
日本城母企中期少賺54% 派息5.6仙
澳門勵駿逾3億售老撾娛樂場業務
金管局：銀行同業帳戶數據共享明年開展
許正宇籲越南老撾來港發人幣債
奧園在美申請破產保護
華納派拉蒙傳商合併 串流業務互補抗競爭
美上季GDP終值增4.9% 近兩年最強季度增長
日交通省大發總部查違規程度
憂厄爾尼諾現象 大米價創15年高位
張兆聰：擁Tesla概念 耐世特炒作空間大
港元定存高息精選
植耀輝：4隻AI概念核心持股
葉創成：信平均成本法 強積金月供恒指基金
技術取勝：福萊特料13.2元沽壓大
盧駿匡：港股明年有望回試22700點
劉思明：休閒概念股轉穩向好 新秀麗看高一線
周顯：經濟增長重於消費增長
譚新強：高等教育是香港增長最快行業
湯文亮：移英港人英國買樓 錢在香港賺的
「昌明經濟」政策支持 大馬樓價料穩
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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逾30萬代理佣金爭議不受地監規管 24年不曾更新 法律界：當局應與時並進
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