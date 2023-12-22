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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：信平均成本法 強積金月供恒指基金

【明報專訊】2023年已踏入倒數階段，恒指連續4年下跌的可能性頗大，這是歷來最差的表現，雖然筆者目前強積金滾存帳戶重倉港元貨幣基金，但是近年亦一直月供與恒指掛鈎的港股基金（下稱恒指基金），這部分難免暫時錄得虧損。不過，筆者長遠仍看好港股前景，也相信以月供恒指基金此平均成本法（Dollar Cost Averaging）入市，可以降低市場風險。

平均成本入市助降低市場風險

所謂平均成本法，是指投資者定期在預設的時間，以固定金額投資於某項資產，不論價格高低，都作定期定額投資。這樣的話，在價格處於低位時，投資者便可買入較多數量的資產；相反，當價格升至高位時，買入的資產數目便會較少。長遠而言，這個方法可把購買單位的成本「拉勻」，有效降低短期市場波動對投資的影響。

信中國經濟基本面長期向好

恒指回升可期

採用平均成本法的最大風險，是倘若買入的屬劣質資產，其價格長期下跌，難以翻身，但筆者相信港股並非如此，在中國經濟長期向好基本面沒有變也不會變的前提下，恒指遲早也會回升的。

目前適逢是1978年12月18日至12月22日在北京舉行的中共十一屆三中全會45周年，當年以鄧小平為核心的第二代領導集體，在會議上確定了「解放思想，開動腦筋，實事求是，團結一致向前看」的指導方針，實施改革開放政策，令中國經濟進入高速增長期至今，適逢此歷史事件的周年誌慶，筆者對中國經濟前景亦審慎樂觀，故擬繼續在強積金月供恒指基金。

[葉創成 創富倉]

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