奧園在美申請破產保護

根據公司向法庭呈遞的文件，奧園顧問已建議其董事會尋求香港程序的承認和美國紐約南區破產法院的相關救濟。公告稱，如果沒有美國法院的承認，即使香港協議安排得到香港法院的批准，持不同意見的現有公開票據持有人，也有可能在美國法院提起訴訟，強制執行其主張。

債務重組計劃仍待法院批准

中國奧園在11月底稱，已獲得足夠債權人支持批准其重組計劃，但須分別獲得開曼群島法院及香港法院的批准和裁決，而香港法院會議將在1月8日舉行。截至2022年底，奧園擁有約60億美元的離岸有息負債。

此前，集團以2.56億元，向國資背景的南粵星橋出售奧園健康29.9%股權，並在7月完成交易，不再為控股股東，但仍為主要股東。奧園健康系易主後，亦已改名為「星悅康旅」。

至於集團旗下的境內人民幣債券「19奧園02」公布，擬於12月30日履行小額兌付及應計未付利息分期償付義務。為確保兌付兌息工作順利進行，該債券將於12月22日起停牌。

中國恒大（3333）及融創中國（1918）等其他內房亦在美國法院申請了同樣的破產保護。