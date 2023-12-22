明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

奧園在美申請破產保護

【明報專訊】據報，內房中國奧園（3883）本周三根據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，以尋求美國法院對其離岸債務重組的認可，避免被提訴訟。

根據公司向法庭呈遞的文件，奧園顧問已建議其董事會尋求香港程序的承認和美國紐約南區破產法院的相關救濟。公告稱，如果沒有美國法院的承認，即使香港協議安排得到香港法院的批准，持不同意見的現有公開票據持有人，也有可能在美國法院提起訴訟，強制執行其主張。

債務重組計劃仍待法院批准

中國奧園在11月底稱，已獲得足夠債權人支持批准其重組計劃，但須分別獲得開曼群島法院及香港法院的批准和裁決，而香港法院會議將在1月8日舉行。截至2022年底，奧園擁有約60億美元的離岸有息負債。

此前，集團以2.56億元，向國資背景的南粵星橋出售奧園健康29.9%股權，並在7月完成交易，不再為控股股東，但仍為主要股東。奧園健康系易主後，亦已改名為「星悅康旅」。

至於集團旗下的境內人民幣債券「19奧園02」公布，擬於12月30日履行小額兌付及應計未付利息分期償付義務。為確保兌付兌息工作順利進行，該債券將於12月22日起停牌。

中國恒大（3333）及融創中國（1918）等其他內房亦在美國法院申請了同樣的破產保護。

上 / 下一篇新聞

逾30萬代理佣金爭議不受地監規管 24年不曾更新 法律界：當局應與時並進
逾30萬代理佣金爭議不受地監規管 24年不曾更新 法律界：當局應與時並進
97後新盤委託代理促銷成風
97後新盤委託代理促銷成風
逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放
逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放
星凱‧堤岸複式明起接受預約參觀
星凱‧堤岸複式明起接受預約參觀
黃竹坑新式工廈370萬沽 5年蝕56%
黃竹坑新式工廈370萬沽 5年蝕56%
阿里減持小鵬快狗 套現27億 大摩：關注減持非核心投資陸續有來
阿里減持小鵬快狗 套現27億 大摩：關注減持非核心投資陸續有來
人民幣國際支付比例4.61%新高
人民幣國際支付比例4.61%新高
美擬調高中國商品關稅 新能源車股捱沽
美擬調高中國商品關稅 新能源車股捱沽
4新股今掛牌 泛遠暗盤升三成
4新股今掛牌 泛遠暗盤升三成
港府就落實最低補足稅諮詢3個月
港府就落實最低補足稅諮詢3個月
彭博：字節跳動今年營業額逾8580億 首超騰訊
彭博：字節跳動今年營業額逾8580億 首超騰訊
富豪系伙沙特進軍中東市場 料投資50億美元 合作酒店開發管理項目
富豪系伙沙特進軍中東市場 料投資50億美元 合作酒店開發管理項目
港上月CPI升2.6% 略低預期
港上月CPI升2.6% 略低預期
日本城母企中期少賺54% 派息5.6仙
日本城母企中期少賺54% 派息5.6仙
澳門勵駿逾3億售老撾娛樂場業務
澳門勵駿逾3億售老撾娛樂場業務
金管局：銀行同業帳戶數據共享明年開展
金管局：銀行同業帳戶數據共享明年開展
許正宇籲越南老撾來港發人幣債
許正宇籲越南老撾來港發人幣債
華納派拉蒙傳商合併 串流業務互補抗競爭
華納派拉蒙傳商合併 串流業務互補抗競爭
美上季GDP終值增4.9% 近兩年最強季度增長
美上季GDP終值增4.9% 近兩年最強季度增長
日交通省大發總部查違規程度
日交通省大發總部查違規程度
憂厄爾尼諾現象 大米價創15年高位
憂厄爾尼諾現象 大米價創15年高位
張兆聰：擁Tesla概念 耐世特炒作空間大
張兆聰：擁Tesla概念 耐世特炒作空間大
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：4隻AI概念核心持股
植耀輝：4隻AI概念核心持股
葉創成：信平均成本法 強積金月供恒指基金
葉創成：信平均成本法 強積金月供恒指基金
技術取勝：福萊特料13.2元沽壓大
技術取勝：福萊特料13.2元沽壓大
盧駿匡：港股明年有望回試22700點
盧駿匡：港股明年有望回試22700點
劉思明：休閒概念股轉穩向好 新秀麗看高一線
劉思明：休閒概念股轉穩向好 新秀麗看高一線
周顯：經濟增長重於消費增長
周顯：經濟增長重於消費增長
譚新強：高等教育是香港增長最快行業
譚新強：高等教育是香港增長最快行業
湯文亮：移英港人英國買樓 錢在香港賺的
湯文亮：移英港人英國買樓 錢在香港賺的
「昌明經濟」政策支持 大馬樓價料穩
「昌明經濟」政策支持 大馬樓價料穩