金管局：銀行同業帳戶數據共享明年開展

助促進數碼化 加強風險管理

金管局預計，銀行將逐步開發創新的銀行服務，例如簡化信貸申請流程、帳戶資訊綜覽和以數據為本的定制服務，在先導計劃期間，金管局將監察實施進度和市場發展，並進一步制定IADS將來可能的實施方式。

金管局金融科技促進辦公室聯同銀行公會和銀行業界，已完成了IADS的初步研究，結果顯示銀行同業共享客戶的銀行帳戶數據，有助促進銀行業務數碼化，加強銀行風險管理，並提升客戶體驗。研究亦為IADS先導計劃建立了守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，以促進銀行按客戶意願與同業共享數據。

金管局副總裁李達志表示，IADS先導計劃在銀行業邁向以客戶為中心的發展旅程中，標誌着一個重要的里程碑。當局期望計劃能讓客戶進一步釋放其銀行帳戶數據的潛力，銀行同業按客戶意願，安全共享帳戶數據，能助銀行和客戶提升效率，降低成本，並帶來創新的數碼服務和解決方案，使雙方都能受惠，亦為香港的數字經濟增添動力。