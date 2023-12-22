港上月CPI升2.6% 略低預期

大新料明年全年通脹升2.1%

撇除所有政府一次過紓困措施影響，11月本港基本通脹率上升1.6%，較10月份的1.7%略低。經季節因素調整，截至11月的3個月，綜合通脹平均每月上升0.4%，基本通脹的升幅則為0.1%。

政府發言人表示，11月基本通脹維持溫和，外出用膳和衣履的價格按年繼續明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望未來，短期內應會持續溫和通脹，外圍價格壓力預期進一步減弱，但本地營商成本或會隨經濟復蘇而有些上升壓力。

在各類綜合通脹組成項目，以住屋開支影響通脹上升最多，推升通脹1.1個百分點，相關價格按年上升2.8%，其中私人房屋租金按年上升1.8%，公屋租金上升13.5%。食品價格推升通脹0.8個百分點，開支按年上升2.7%，其中外出用膳和外賣價格按年上升3.7%，基本食品價格按年升1.1%。

商品物價方面，衣履價格按年上升4.7%，耐用品跌1.3%；交通價格按年升2.4%，雜項服務上升3.2%，其中醫療服務和教育服務物價，按年升4.4%和3.6%，通訊服務則跌0.5%。

大新指出，受到差餉寬減結束影響，11月私人房屋租金按年升幅加快0.2個百分點至1.8%，創逾三年半來最大升幅，若撇除差餉寬免和公屋凍結加租結束的影響，基本物價升幅仍然保持溫和。隨着港府繼續引入人才，有望推動住屋需求，同時樓價下跌，部分人可能轉買為租，私人住宅租金未來或會保持溫和上升。另外，11月內地食品價格持續受壓，導致基本食品價格升幅放緩，本港食品價格可望保持穩定。